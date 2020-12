El actor Roberto Palazuelos lanza dura amenaza contra quienes incendiaron su hotel.

Roberto Palazuelos, quien es conocido por su vida ostentosa de empresario, aseguró que ya está tomando las medidas necesarias para atender el intento de incendio que tuvo su hotel de Tulum hace unos días.

Al respecto, el llamado Diamante Negro reveló que ya inició una carpeta de investigación para dar con las personas responsables del atentado contra su propiedad, al prenderle fuego a una de las cabañas de su hotel en Tulum, Quintana Roo.

En ese mismo sentido, Roberto Palazuelos aseveró de acuerdo con la manera en que se dieron las cosas, puede considerar que los responsables del ataque podrían haber estado buscando atentar contra su vida.

Entre otras cosas que reveló para un programa de espectáculos, el también actor afirmó que pudo tener contacto visual con los presuntos implicados en los hechos, por lo que dijo que está decidió en dar con ellos.

Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar

Asimismo, detalló que a juzgar del acento de las personas que cometieron el atentado contra su hotel, pueden ser mexicanos, por lo que les lanzó una fuerte amenaza.

“El barbón, el día que me lo encuentre, vas a ver la mad*** que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5″, advirtió el actor y empresario.





Finalmente, Roberto Palazuelos dijo estar decidido en tomar venganza por lo ocurrido, ya que tiene identificados a quienes atentaron contra su hotel. “A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo, porque el día que se pare aquí yo lo atoro”, puntualizó.

