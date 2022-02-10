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FOTOS: Los regalos más caros de los famosos a sus parejas.
Checa cuánto se han llegado a gastar los famosos para demostrar su amor.
El amor se debe celebrar a diario, no sólo una vez al año, y estas parejas de famosos lo tienen muy claro, aunque su manera de demostrarlo puede ser un poco diferente a la de cualquier mortal.
No te pierdas a estos tortolitos que no escatiman en demostrar su amor y pueden llegar a gasta miles de dólares en regalos para sus parejas. ¡Checa parte de lo que han gastado para tener a su amor feliz!