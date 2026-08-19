¿Se acabaron las escenas de amor? Samadhi Zendejas revela cómo cuida su relación con Gabito Ballesteros

Samadhi Zendejas no esconde su amor por Gabito Ballesteros y lo grita a los cuatro vientos, pero cuando los dos viven bajo los reflectores, el amor necesita sus propias reglas para cuidar su relación. ¿Qué podría encender los celos de Samadhi Zendejas? Esto reveló la actriz sobre las fanas de Gabito Ballesteros. ¡Ojo a lo que contó Samadhi sobre las reuniones familiares con su mamá y Gabito!