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FOTOS | Thalía está de manteles largos por la llegada a los 52 años

Thalía llega a los 52 años rodeada de amor y éxito. Es una de las mexicanas más reconocidas en el extranjero y siempre está trabajando en un nuevo proyecto.

Por: Carolina Loaiza

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