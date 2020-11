Recién casado, ojeroso y con problemas: el nuevo golpe de la justicia a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde.

¿Empezó el verdadero calvario de la “Bombón Asesino”?

Las polémicas del nuevo esposo de Ninel Conde no paran, pues de las múltiples demandas que enfrenta, Larry Ramos perdió la primera en una corte de Florida, Estados Unidos.

Tras el veredicto, Ramos está condenado a pagar casi 93 mil dólares a uno de sus demandantes tras no haberse presentado en la corte.

Ernesto Navarrete fue el particular que demandó a la empresa W Trade Group LLC, propiedad del esposo del “Bombón Asesino”, debido a la falta de información sobre la inversión del demandante. Larry tiene varias demandas relacionadas con estafas millonarias y negocios piramidales.

Como en otros “negocios”, Navarrete habría invertido en la empresa de Ramos con la promesa de un retorno monetario más grande, pero al no ver reflejada ninguna ganancia, recurrió a la demanda legal.

Esta no es la única demanda que el empresario colombiano enfrenta, sin embargo, el “Bombón Asesino” confía en la inocencia de su ahora esposo a pesar de las polémicas acusaciones.

Larry Ramos enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde, por incumplimiento de contrato, además de otras dos demandas muy similares en Estados Unidos. Las demandas fueron hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada Mateo Investments LLC, por las que Ramos es investigado por presuntos esquemas piramidales de inversión.

Hace unas semanas, Ramos dejó plantada una audiencia -por tercera ocasión- en Estados Unidos, lo que provocó la furia del juez.

Ventaneando reveló el video de la audiencia a la que el novio de Ninel no acudió y reveló cómo el juez estalló de furia en contra el abogado del empresario, alegando que las excusas de Ramos son completamente ridículas.

“Esperaría una explicación más aceptable, me refiero a ‘viajes internacionales’, ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso está luchando contra la pandemia en algún continente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo está encubriendo? ¿Por qué no cumplió mi orden? No lo entiendo”, expresó el juez.

Por esta acción, Larry Ramos deberá pagar los honorarios del abogado de los demandantes, suma que asciende a más de 6 mil pesos.

Además de sus demandas por fraudes millonarios, Ventaneando presentó una entrevista con Orianny Acurero, una joven venezolana que asegura tener un hijo no reconocido de Larry Ramos. Además, Orianny aseguró que Ramos trató de atentar contra su vida, grabar sus encuentros íntimos y difundir dichas imágenes con sus amigos.

Para agregar escándalos a la larga lista de Ramos, Titus Mulamba, exsocio del esposo de Ninel Conde, aseguró a Ventaneando que Larry tiene la práctica de grabar a las personas en la intimidad sin su consentimiento, videos que luego utiliza para extorsionarlas.

“A mí me grabó con mujeres, o sea, yo teniendo sexo. Utilizó esa posición para forzarme a firmar, a salir de la cuenta del negocio para no controlarlo más”, reveló Mulamba.

“Él empezó grabando con su celular, después compró un sistema de un costo mayor. Pusieron [cámaras en] el lápiz, pusieron en el USB de la computadora. Como él tenía computadora en su cama, todas las mujeres pensaban que [la cámara] era un USB de la computadora”.

“Tenía un mouse que tenía cámara. Tenía cámaras alrededor de su cuarto (…) Lo usa por su propio placer, lo usa para grabar y enseñar a otros amigos que él es el macho o el ‘alfa man’. Es su modus operandi”, agregó Mulamba.

Titus, quien aprovechó la entrevista para lanzarle una advertencia a Ninel, apuntó que es muy probable que Frida Sofía también esté grabada.

Mulamba, quien creó con Ramos la primera empresa con la que el empresario despegó, lo calificó como “manipulador, pervertido y maquiavélico”, y lo acusó de haberlo traicionado.

Hace unas semanas un programa de espectáculos reveló que el colombiano incluso se encontraría en el punto de mira del FBI debido a sus numerosas demandas por supuesto fraude, cuya suma ascendería a los 28 millones de dólares. Incluso se especuló que Ninel se encuentra vendiendo varias cosas de gran valor para pagar las deudas de su novio, hecho que le habría traído problemas con su hija Sofía Telch.