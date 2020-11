Un “Bombón” discriminado y resentido: La nueva polémica por la “boda” de Ninel Conde y Larry Ramos.

La cantante expresó su sentir después de que le cancelaron su fiesta.

El pasado miércoles 28 de octubre la actriz Ninel Conde celebró un polémico enlace junto al empresario colombiano Larry Ramos, tras el cual reveló sentirse discriminada, ya que tuvo que cambiar el lugar de la ceremonia porque la locación original donde se realizaría le canceló.

La alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México emitió un comunicado indicando que no estaban permitidos eventos con grandes congregaciones, por ello, el “Bombón Asesino” tuvo que cambiar el lugar de su celebración, hecho que no cayó nada en gracia a la intérprete.

Ninel le aseguró a un programa de espectáculos que sufrió discriminación por parte del Museo Casa de la Bola, lugar donde inicialmente se celebraría la ceremonia, pero que finalmente le canceló.

“De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es que, como se dieron cuenta de que era yo, el mismo día del evento dijeron ‘es que no sabíamos que era una figura pública, si no pues les hubiéramos dicho que no’, y le digo ‘óigame, me está discriminando, ¿por qué? Si cada 15 días tienen XV años y bodas aquí y las toman como si fueran comida, por qué por ser yo no se va a poder’. Así me dijeron, que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas”, señaló la cantante.

Agregó que fue el alcalde Víctor Hugo Romo quien le llamó para informarle sobre el hecho: “Sí, muy amable, la verdad, yo entiendo su postura, pues dice que un par de medios le empezaron a hablar, a decirle, a picarlo ahí, ¿no? que si sabía que había una boda de una artista y que no sé qué más tanto, entonces pues obviamente los demás eventos que hacen en Casa de la bola, pues no le hablan para avisarle, ¿verdad? Pues, bueno, me tocó, una más por ser figura pública”.

Conde reveló que están analizando la posibilidad de demandar, ya que, aunque les devolvieron el dinero, hicieron otros gastos que no pudieron ser recuperados: “Ya se lo regresaron (el dinero) a Larry, mi manager le dice que los demande por los daños, evidentemente costó más dinero el traslado, la sacada y metida de cosas, el flete hasta casa de la…lejos, donde estuvimos. Entonces, ahorita la verdad es que estamos evaluando, pero definitivamente hay prioridades”.

La polémica pareja aún no está casada por la ley del país, pues se trató de una ceremonia espiritual, para luego escaparse a Acapulco de luna de miel.

“Fue una bendición (cristiana) y realmente la boda oficial será el próximo año. Cuando tienes diferentes creencias es complicado explicarlo y entenderlo, pero bueno, así se maneja para realizar este tipo de bendiciones, que se supone que iba a ser algo íntimo, privado, pero fue todo menos eso”, señaló el “Bombón asesino”.

La famosa de 44 años de edad también reveló que le gustaría tener hijos con Larry, aunque de momento tiene varios compromisos. “Ojalá (estuviera embarazada), Dios te oiga, sí queremos, pero que se haga la voluntad de Dios. Sí queremos, no sé qué tan pronto, qué tan lejos, pero hay ahorita compromisos que cumplir, tengo contratos por ahí cerrados así que… voy a sacar un disco, entonces, pues bueno, habrá que encontrar el tiempo, tampoco es que tenga tanto yo, pero hay que terminar los compromisos”.

Ninel su cuestionada sobre su hijo Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina, con quien mantiene un fuerte problema legal desde hace tiempo, la actriz respondió: “Del tema de mi precioso no puedo hablar por disposición judicial, me hubiese encantado (que fuera a la ceremonia), pero eso es más que un sueño guajiro, si no pude verlo ni en su cumpleaños, menos en este evento. Lo amo con todo mi corazón, (le diría que) estamos trabajando muy duro para podernos ver, para que pueda tener el amor de su mami en los tiempos de Dios, sin afanar…que su mamá está contenta, que su mamá ya no está marchita, con esa depresión, tristeza que obviamente él la sentía, que el día que vuela a ver a su mami la va a ver muy diferente, llena de amor y de esperanza”.

Meses atrás Ninel Conde presentó a través de sus redes sociales a Larry Ramos, con quien se comprometió en Turquía.

Una popular revista dio la noticia de que el día del cumpleaños de la actriz (el pasado 29 de septiembre) ésta le dijo que sí a la propuesta de su enamorado en una romántica cena en el restaurante Zuma durante su viaje por Turquía.

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mi y de mi princesa”, escribió la también cantante junto a una fotografía junto a Larry en Instagram cuando lo presentó por primera vez a sus seguidores.

Hace unas semanas Ninel Conde se vio enfrentada a la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, luego de que ésta última dijera que Larry Ramos en un estafador.

Tras destaparse el romance de Ninel con el empresario colombiano también se supo que Ramos mantuvo un amorío con Frida en el pasado, por lo que el “Bombón asesino” dijo al respecto: “Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”.

Ante la respuesta de Ninel, Frida Sofía usó sus redes sociales para irse con todo: “Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’ Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”.

Larry Ramos enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde, por incumplimiento de contrato, además de otras dos demandas muy similares en Estados Unidos. Las demandas fueron hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada Mateo Investments LLC, por las que Ramos es investigado por presuntos esquemas piramidales de inversión.

Por su parte, Ninel mantiene un pleito legal con su expareja Giovanni Medina, con quien tiene un hijo llamado Emmanuel. Conde ha acusado en varias ocasiones a Giovanni (quien es menor que ella) de no dejarla convivir con su hijo, incluso solicitó ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninel y Medina se acusaron mutuamente de violencia. La batalla legal por su hijo continúa.

Este sería el tercer matrimonio de el “Bombón asesino”,el primero fue con el actor Ari Telch y después, en diciembre de 2007 contrajo matrimonio con el empresario Juan Zepeda.