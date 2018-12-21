Jimena Pérez ‘La Choco’

Conductora de Ventaneando desde 2008. Espontánea, ocurrente, abierta, divertida… habla inglés y francés. Es además esposa y mamá de dos: pequeños Iker e Iñaki.

En muy poco tiempo se consolidó en los medios de comunicación gracias a su talento e imagen, logrando rápidamente crear empatía con las madres jóvenes y trabajadoras.

Comenzó su carrera dentro de TV Azteca en 2004 como investigadora del programa Historias Engarzadas.

Entre sus coberturas más destacadas sobresalen los Juegos Olímpicos en Bejing; la entrega del premio Oscar, el Festival de Viña del Mar y la Boda Real del Príncipe Harry y Meghan Markle.

Ha participado en importantes campañas publicitarias y se ha convertido en una de las consentidas de muchos anunciantes.