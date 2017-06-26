¿Qué opinan de la mismísima #LadyPrieta?

Está tarde, nuestros conductores de Ventaneando dieron a conocer el video la nueva #Lady de las redes sociales, se trata nada más y nada menos que de #LadyPrieta. En el video se muestra a una chica rubia discriminando y humillando a otra chica por ser de piel morena. ¡Entérate de todos los detalles aquí!

EL video de #LadyPrieta nos dejó boquiabiertos. Entérate de todo lo que pasó aquí: https://t.co/Z2siwMjfc2. pic.twitter.com/tDti9lIy2r — Ventaneando Oficial (@Ventaneando13) 27 de junio de 2017