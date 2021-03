¿Qué opina Andrea Legarreta de que su esposo Erik Rubín recién reveló que tuvo un amorío con Salma Hayek?

Andrea Legarreta reacciona ante los cuestionamientos sobre las recientes declaraciones de Erik Rubin en donde no se inmuta sobre las revelaciones de Erik Rubín. no está afectada porque su esposa haya tenido un amorío con Salma Hayek en su juventud, no se escandaliza por sus revelaciones.