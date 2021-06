Daniela Parra sale en defensa de su padre Héctor Parra.

El abogado José Luis Guerreo y Daniela Parra platicaron EN EXCLUSIVA con Ventaneando sobre el panorama del caso que tiene detenido al actor.

José Luis Guerreo Mendoza, abogado de Héctor Parra, habló sobre el panorama legal de su cliente tras ser detenido de manera arbitraria en su casa. El abogado afirma que la acusación en contra de Héctor Parra se sostiene con un Dictamen Pericial y particular, y no de las autoridades. Por su parte Daniela Parra se quejó de que no la dejaran entrar a la audicencia de su papá.