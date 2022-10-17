Exclusiva: Verónica Castro se defiende de los señalamientos en su contra.

Verónica Castro se enlazó esta tarde a nuestro foro de Ventaneando, luego de las acusaciones en su contra de supuestamente molestar a un grupo de jovencitas.

"El grupo de chicas se han comunicado, se han puesto en contacto y han sacado a la luz toda la verdad. Han puesto todo en su lugar, no hay nada de nada de todo lo que se decía. Estas jovencitas pusieron todo en su lugar; la verdad siempre sale a flote", dijo la actriz a este programa.

La Vero contó que conoció a este grupo de jóvenes vía Zoom durante la pandemia, por lo que comenzaron a tener pláticas respecto a sus vidas profesionales y personales, además de los proyectos de la misma artista.

"Todo quedó claro, tranquilo y en paz. Yo jamás pensé en entrar en un grupo de jóvenes con tantos problemas. Yo estaba en otro mundo", dijo la mexicana.

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Verónica Castro se defiende de las acusaciones en su contra

Verónica Castro confirmó que sí invitó a este grupo de jóvenes a su casa de Acapulco, al igual que lo ha hecho con otros amigos y hasta figuras del espectáculo.

"Yo siempre, a quien quiera, le hago la invitación. A mis amigos y a mis compañeros: cuando anden por Acapulco pueden pasar. Yo soy una persona que abre las puertas de su casa porque no hay nada que ocultar", declaró.

Respecto a los contundentes comentarios de una joven llamada Tiara, quien integraba el club de fans de la actriz de telenovelas, Verónica respondió: "No sé quién sea, yo creo que es un ser humano muy necesitado de amor y de guía, también de tiempo para crecer y descubrir qué es bueno y malo. No puede haber tanta maldad en una persona tan joven, me da tristeza y lástima".

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