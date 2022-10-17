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Exclusiva: Verónica Castro se defiende de los señalamientos en su contra.

“No puede haber tanta maldad en una persona": Verónica castro se defiende de los señalamientos en su contra en exclusiva para nuestro programa Ventaneando.

Exclusiva. Verónica Castro se defiende de los señalamientos en su contra.
Exclusiva. Verónica Castro se defiende de los señalamientos en su contra.

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

Verónica Castro se enlazó esta tarde a nuestro foro de Ventaneando, luego de las acusaciones en su contra de supuestamente molestar a un grupo de jovencitas.

"El grupo de chicas se han comunicado, se han puesto en contacto y han sacado a la luz toda la verdad. Han puesto todo en su lugar, no hay nada de nada de todo lo que se decía. Estas jovencitas pusieron todo en su lugar; la verdad siempre sale a flote", dijo la actriz a este programa.

La Vero contó que conoció a este grupo de jóvenes vía Zoom durante la pandemia, por lo que comenzaron a tener pláticas respecto a sus vidas profesionales y personales, además de los proyectos de la misma artista.

"Todo quedó claro, tranquilo y en paz. Yo jamás pensé en entrar en un grupo de jóvenes con tantos problemas. Yo estaba en otro mundo", dijo la mexicana.

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Verónica Castro se defiende de las acusaciones en su contra

Verónica Castro confirmó que sí invitó a este grupo de jóvenes a su casa de Acapulco, al igual que lo ha hecho con otros amigos y hasta figuras del espectáculo.

"Yo siempre, a quien quiera, le hago la invitación. A mis amigos y a mis compañeros: cuando anden por Acapulco pueden pasar. Yo soy una persona que abre las puertas de su casa porque no hay nada que ocultar", declaró.

Respecto a los contundentes comentarios de una joven llamada Tiara, quien integraba el club de fans de la actriz de telenovelas, Verónica respondió: "No sé quién sea, yo creo que es un ser humano muy necesitado de amor y de guía, también de tiempo para crecer y descubrir qué es bueno y malo. No puede haber tanta maldad en una persona tan joven, me da tristeza y lástima".

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