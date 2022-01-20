Destruye vestidos de novia tras la cancelación de su boda. (VIDEO)

Una mujer acaparó la atención de los medios de comunicación por destruir 32 vestidos de novia en un local de China y pagar una multa por los destrozos.

La historia se remonta a abril de 2021, cuando la novia compró un vestido blanco para unir su vida junto a su futuro esposo.

La mujer quedó embarazada, y la boda que tendría lugar en octubre de 2021, quedó cancelada por motivos que no se dieron a conocer.

Tiempo después, la susodicha regresó a la tienda para pedir una devolución de su dinero, pero le ofrecieron vestirla de pipa y guante para el nacimiento del bebé.

La joven aceptó la propuesta y se marchó de la tienda, pero nadie esperaba que regresaría con sed de venganza.

La mujer pensó dos veces la situación y decidió rechazar el acuerdo con el dueño de la tienda para dar paso a una de las escenas virales más comentadas en lo que va del año.

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Mujer paga multa tras destruir 32 vestidos de novia

Usuarios de las redes sociales viralizaron el momento donde la mujer entró al local de China y rompió 32 vestidos de novia con un filoso cuchillo.

La dama vandalizó otros objetos de la tienda, así que el dueño del local decidió llamar a la policía y presentar cargos contra la mujer provocante de los disturbios.

La mujer tuvo que pagar una multa de más de 10 mil 500 dólares, poco más de 200 mil pesos mexicanos, y pedir una disculpa al propietario de los vestidos de novia.

La polémica chica intentó llegar a un acuerdo reparador con el dueño del establecimiento, pero él no aceptó con la finalidad de continuar su demanda y conseguir una compensación económica mayor.

El video de la mujer vandalizando la tienda ganó millones de reproducciones y miles de comentarios, pues se puede ver a la dama cubierta con una bufanda y sosteniendo un escalofriante cuchillo en la mano.

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