Las 2 playas de Jalisco donde es más probable que te pique una medusa en el agua, según la IA

Jalisco cuenta con grandes playas e islas, lo que hace de este estado en un gran lugar turístico para vacacionar durante cualquier época del año. Sin embargo, existen 2 en las cuales puedes correr el riesgo de que te pique una medusa en el agua.

De acuerdo con la IA, en Puerto Vallarta y Cabo Corriente se encuentran las playas donde es más probable que te pique una medusa si te metes a nadar, pues ya hay antecedentes de presencia en estos lugares de una especie portuguesa, la cual alertó tanto a los ciudadanos como turistas en abril de 2025.

Durante Semana Santa de 2025 hubo presencia de medusas en playas de Jalisco|IA

El antecedente de la presencia de medusas en playas de Jalisco

En la Semana Santa de 2025, elementos de Protección Civil de Jalisco colocaron banderas moradas y rojas en el 90 por ciento de las playas de Puerto Vallarta debido a la presencia de la fragata portuguesa, una especie de medusa, cuyo piquete puede causar severos daños en la piel del ser humano.

Por lo anterior, los turistas no pudieron ingresar al mar en las playas señaladas como de alto riesgo. Incluso, hubo un caso de un vacacionista que resultó herido por el piquete de una medusa, aunque su vida no corrió riesgo, de acuerdo con El Financiero.

Los daños de un piquete de medusa

Las picaduras de medusa provocan daños al humano en cuestión de segundos, pues rápidamente la víctima presenta dolor e inflamación en la piel, pero sin poner en riesgo su vida, pues en días se puede pasar el malestar, según un artículo de Mayo Clinic.

Sin embargo, existen otros casos de mayor gravedad y que ponen en riesgo a salud del humano, pues después del piquete comienzan a presentar síntomas como:



Náuseas y vómito

Dolor o espasmos musculares

Desmayos

Dificultad para respirar

Problemas cardíacos.

A las personas que lleguen a sufrir un piquete por una medusa se les recomienda acudir con el médico lo más pronto posible, para así evitar que ello le traiga consecuencias graves.