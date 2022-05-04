VIDEO: Cacha a su papá y tía saliendo de un motel.

Increíble que te pase algo así, pero sucedió: una joven cachó a su papá y tía saliendo de un motel, un momento más que engorroso.

¡El tren del meme ya está aquí! ¡Checa qué conductor podría hacerse viral gracias a su gran reacción de meme!

El hecho ha generado una reacción enorme dentro de las redes sociales con muchos usuarios mofándose de la situación y realizando todo tipo de memes, algo que ya se ha tornado habitual para cualquier hecho de nuestra vida diaria.

Ahora bien, además de las risas también ha habido comentarios referidos al machismo, una problemática que últimamente se está manifestando con un nivel de violencia ya inaceptable en México si consideramos los números alarmantes de femicidios en estos días. Hubo usuarios y usuarias que criticaban la actitud hacia la señora y se pusiera en un pedestal la actitud del hombre, algo más que sensato y justo pues es verdad que se sigue viendo con simpatía a una parte y se demoniza a la otra, cosa que ya no debería pasar.

CACHA AL PAPÁ "EN LA MOVIDA" CON SU TÍA 🤯⬇️



La tarde de este viernes se viralizo rápidamente una trasmisión en vivo de una mujer la cual decía que acababa de sacar de las greñas a su tía del motel donde estaba cometiendo adulterio con su papá. https://t.co/unzWmMpNRN pic.twitter.com/ZPhZU2jiPI — Ta' Cabrón Guerrero (@TaCabronGro) April 30, 2022

¿Cómo cachó a su papá y tía en el motel?

Yendo a la historia, la joven los encontró a la salida y obviamente se enojó por el hecho pero más con su tía que con su padre, algo peculiar pues podrías sentir rechazo por las dos partes y no por una sola.

Por otro lado, y ya comprendiendo en parte el enojo, la tía tuvo una reacción que lleva a una percepción más negativa ya que cuando vio a su sobrina la encaró, le tiró el celular y luego salió corriendo del lugar, algo bastante ridículo pues de todas formas ya la habían visto y se había incriminado sola.

