VIDEO: ¡Sueeelo! Papá divertía de lo lindo a su bebé hasta que sucedió lo peor.

¿Quién cuida mejor a los niños? ¿Mamá o papá? Y para abrir debate nada como este video en donde un papá jugaba dulcemente con su bebé de apenas unos meses, una pelota era la herramienta con la que el hombre mantenía entretenido al pequeño hasta que de pronto ¡sueeeelo!

La pelota sobre la que rebotaba el chiquillo no resistió y se reventó; todo sucedió tan de repente que su papá no tuvo oportunidad de sostenerlo.

¡Seguramente pagó las consecuencias!

En ese momento seguramente el pobre hombre sabía que lo que seguía no era nada bueno, pues su esposa le metería tremenda regañiza; solo esperamos que eso sucediera luego de que se aseguraran que el pequeño estaba ileso, porque de que el hombre no se salvaba, es un hecho, y es que ¡ni como ayudarlo!

¿Ya vieron las imágenes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?