VIDEO: Caída de gradas en plaza de toros deja cuatro muertos y 30 heridos.

El día de ayer sucedió una situación muy desafortunada, pues hubo una caída de gradas en una Plaza de Toros que dejó 4 muertos y 30 heridos.

El hecho aconteció en Colombia, precisamente en el municipio de El Espinal, Tolima que se ubica al sur del país. Esta circunstancia ha sido toda una noticia en tierras cafeteras y toda la sociedad se ha mostrado dolida por el hecho que ha tenido repercusión en otros lados en Latinoamérica.

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia que asumirá su cargo el 7 de agosto, se expresó en redes sociales comentando: “Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales”.

¿Cómo se produjo la caída de las gradas en la plaza de toros?

La desafortunada situación ha quedado evidenciada en un video donde se desploma una de las “corralejas”, una clase de fiesta popular en Colombia en la que los asistentes bajan hasta la arena para enfrentarse a novillos o toros pequeños.

TRAGEDIA EN LA TAUROMAQUIA



La plaza de toros del Espinal, Colombia sufrió un derrumbe en plena corrida https://t.co/esvXqwVk5c pic.twitter.com/LTRd9i7f71 — SuperL1der MX (@superlidermx) June 27, 2022

José Ricardo Orozco, Gobernador de la Provincia de Tolima, afirmó que 2 mujeres, 1 hombre y 1 niño menor de edad están entre las víctimas fatales. A su vez, el funcionario destacó que hay al menos 30 personas heridas de gravedad mientras que medios colombianos consideran que la cantidad de lesionados ascendería a 500. El municipio de El Espinal se encuentra en alerta máxima hospitalaria producto que todavía se sigue trabajando en la zona del desastre y a partir de ahí se prevé el traslado de los afectados a las unidades de salud cercanas al recinto.

