VIDEO: ¿Cristiano Ronaldo agredió a un atleta de Exatlón México?

Las cosas para Cristiano Ronaldo no pintan nada bien en el plano personal y deportivo, ya que no se siente a gusto en el Manchester United, equipo que lo ha relegado a la banca desde la llegada del técnico Erik ten Hag, por lo que estaría buscando opciones lejos de Inglaterra; sin embargo, las opciones se le terminan pues diversos clubes le han hecho el feo.

Desde los disturbios en el Capitolio hasta las estadísticas a favor de Pelé o Cristiano Ronaldo en El Raporte del Capi.

Bayern Munich, Manchester City, PSG, Borussia Dortmund, Chelsea, entre otros, han negado estar interesados en el astro lusitano que se encuentra en busca de equipo de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el panorama no luce muy alentador para ‘CR7’.

En el plano personal, Cristiano tampoco la pasa bien, eso se nota semana a semana y sus actitudes lo dicen todo. Hace unos meses, el futbolista portugués se marchó sumamente enfadado después de que su equipo cayera 1-0 ante el Everton. Tanto, que destrozó el teléfono móvil de un aficionado cuando se dirigía a los vestidores luego de darle un manotazo.

Tras lo sucedido, Cristiano le pidió perdón públicamente al menor e incluso lo invitó a ver un partido del Man U en Old Trafford, propuesta que Sarah Kelly, madre del aficionado rechazó, desde entonces inició una guerra entre la mujer y el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En los últimos días se dio a conocer que la madre del niño emprenderá acciones legales contra el futbolista portugués y reveló que es el hombre más arrogante con el que ha hablado, ya que las veces que se comunicó con ella jamás la llamó por su nombre ni se refirió al hijo de Sarah como Jacob, sino como el niño.

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¿Cristiano Ronaldo agredió a un atleta del Exatlón? Al futbolista lusitano le llueve sobre mojado y recientemente se dio a conocer que en una ocasión agredió a un atleta del Exatlón México cuando militaba para el conjunto del Real Madrid.

En el 2011, el conjunto merengue disputó una serie de partidos de pretemporada en territorio norteamericano siendo uno de estos ante las Chivas del Guadalajara, escuadra de la Liga MX donde militaba ni más ni menos que el Pato Araujo, reconocido atleta del reality deportivo más exitoso de la televisión mexicana.

En aquella ocasión el encuentro terminó con un contundente marcador de 3-0 para el Real Madrid, pero lo que llamó la atención fue la llave que Cristiano Ronaldo le aplicó a nuestro querido Pato Araujo tras un centro por sector izquierdo.