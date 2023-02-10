Este es el video que desmiente la versión de la hermana de Yuridia contra Ventaneando.

Olimpia Gaxiola, hermana de Yuridia, declaró en un video de Instagram que supuestamente ella y uno de sus hermanos habían sido agredidos en 2006 por nuestros reporteros de Ventaneando; sin embargo, fueron nuestros conductores y unos videos de la secuencia los que desmintieron su versión.

¿Qué dijo la hermana de Yuridia?

“Yo salí con mi hermanitos… vi un carro blanco pasar por enfrente de nuestra casa y cuando regresamos, vi en la esquina una luz de una cámara y tres personas y me acuerdo que mi hermanito (Genaro) salió corriendo y uno de los hombres que estaba ahí lo jaló del cuello de la camisa para atrás y le empezaron a hacer preguntas… La reportera me pegaba con el micrófono en el cachete preguntando cosas sobre el embarazo de nuestra hermana y luego le ponía el micrófono a una niña de 5 años, preguntándole ‘¿tu hermana va a tener un parto natural o cesaría?’”, dijo en su versión.

¿Yuridia no ha aprendido a compaginar su talento con su carácter? Después de la supuesta versión que dio la hermana de Yuridia, nuestros conductores desmintieron lo sucedido y lo comprobaron con material audiovisual que recabaron en aquella ocasión nuestros enviados especiales en Hermosillo.

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En aquel entonces nuestros reporteros fueron a buscarla porque la cantante se había ido de “Desafío de Estrellas”, había sido mamá junto con Edgar Guerrero; no obstante, las cosas no sucedieron como mencionó Olimpia Gaxiola.

Uno de nuestros conductores habló de la vez que Yuridia abandonó “Desafío de Estrellas” y aseveró que la cantante no ensayaba como sus demás compañeros debido al gran talento que la exacadémica tiene.

Así mismo, señaló que el carácter de Yuridia es bastante complicado, incluso un día agarró sus cosas y se fue de “Desafío de Estrellas” pues algo no le pareció, también reconoció que la cantante siempre ha tenido problemas de actitud, cosa que no ha sabido compaginar con su talento.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

Como mencionamos anteriormente, nuestros conductores mostraron el material audiovisual de lo que en realidad pasó ese día, mismo que desmintió la supuesta versión de Oilmipia Gaxiola, hermana de Yuridia.

En el año 2006, Yuridia ya era bien conocida como una de las egresadas más notables de La Academia y su nombre ya era noticia porque había abandonado abruptamente la segunda edición de “Desafío de Estrellas” por desacuerdos y asperezas con el director José Luis Cornejo y los jueces, pero también porque se convirtió en madre de su hijo Phoenix, el cual procreó con Edgar Guerrero, otro de los participantes del reality musical.

Por ello, nuestras cámaras fueron en su búsqueda hasta Hermosillo, Sonora, donde tal como lo relató Olimpia Gaxiola, montamos guardia a las afueras de la casa de sus padres durante varios días para obtener alguna declaración, solo a que diferencia de lo que la joven narró, nunca se agredió ni física ni verbalmente a nadie.

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En la secuencia se aprecia a Olimpia y a su hermano llegando a su casa y las imágenes no mienten, pues se ve que jamás hubo contacto físico entre nuestra reportera y camarógrafo con los hermanos de la cantante.

¿El padre de Yuridia amenazó a nuestros reporteros?

Tras el llamado de Olimpia, su padre Genaro Gaxiola arribó a la casa donde se negó a hablar sobre el nacimiento de su nieto y amenazó a nuestros enviados. No obstante, en un intento más por obtener alguna declaración, nuestra reportera acudió a la boutique de la mamá de Yuridia , donde encontramos a Genaro Gaxiola, quien reveló que su hija Olimpia fue la que desde el principio le dijo que nuestros enviados la habían golpeado, hecho que como ya se vio jamás ocurrió.

Ahora ya sabemos cuál fue uno de los episodios que originaron el conflicto que Yuridia tiene con Ventaneando y no es otro que una versión mal contada de los hechos.