VIDEO: Detienen a niño de 8 años ¡por robarse unas papas!

Es un tanto increíble pero cierto. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Siracusa perteneciente al estado de New York, detuvieron a un niño de 8 años que fue acusado de robar una bolsa de papas fritas.

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La situación generó indignación entre la gente que estaba ahí presente que simplemente no podía creer que la policía se llevara en un coche al pequeño con esa acusación como argumento. Varios expresaron su rechazo ante las mismas fuerzas del orden que se mostraron indiferentes al público.

Cabe destacar que el niño es afroamericano y a partir de ahí es justo como inevitable que haya una indignación mayor si uno recuerda los abusos de fuerza que ha tenido la policía sobre la población afro tanto históricamente como en el presente inmediato.

Syracuse police really ? Over a bag of chips ? He’s just a kid. pic.twitter.com/DNOwcuUsvf — HUNNDO 444 (@HunndoHefner) April 18, 2022

¿Qué sucedió con el niño de 8 años detenido?

La policía de Siracusa emitió un comunicado en el que señala que el niño no fue maniatado y simplemente fue introducido en la parte de atrás de un auto de la policía que lo llevó a su casa.

Anthony Weah, padre del niño que tiene sus raíces desde Etiopía, reconoció ante el New York Post que lo que hizo su hijo no estuvo bien, pero se quejó de la forma en la que la policía había manejado el incidente, que está siendo investigado por el departamento policial.

Muchos usuarios expresaron su molestia e inconformidad en redes sociales por el tinte racista de la detención del chico por policías blancos.

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