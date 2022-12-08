(VIDEO) ¡En un día normal, tuvieron que actuar como enfermeros!
Estos policías tenían una tarde tranquila, pero una mujer necesitaba ser atendida inmediatamente. Ellos la ayudaron a dar a luz dentro de un taxi.
Una emergencia se registró en un sector de la alcaldía Iztapalapa. A una mujer se le rompió la fuente a la mitad del día. Dos policías que se encontraban en los alrededores, actuaron de inmediado. Gracias a su labor, la muchacha dio a luz a un hermoso bebé. ¡Qué gran labor hicieron!
Los oficiales la llevaron a la parte trasera de un taxi para que pudiera recostarse. Ahí, le dieron la asistencia y el apoyo necesario para tranquilizarla e intentar sacarla de cualquier peligro. La tarea no fue nada sencilla, pero gracias a sus tremendos esfuerzos, todo salió bien. En este caso todos estamos de acuerdo que merecen, como mínimo un aumento.
Policias de la @SSC_CDMX ayudan a una mujer en labor de parto abordo de un Taxi— Antonio Huitzil (@AntonioHuitzil2) November 13, 2022
Los hechos ocurrieron está mañana en las calles Río Mayo y Río Frío de la alcaldía #Iztapalapa
Felicitaciones para estos elementos quiénes tendrán una nueva ahijada @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/3J0o2JLxVq