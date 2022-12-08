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(VIDEO) ¡En un día normal, tuvieron que actuar como enfermeros!

Estos policías tenían una tarde tranquila, pero una mujer necesitaba ser atendida inmediatamente. Ellos la ayudaron a dar a luz dentro de un taxi.

taxi

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Una emergencia se registró en un sector de la alcaldía Iztapalapa. A una mujer se le rompió la fuente a la mitad del día. Dos policías que se encontraban en los alrededores, actuaron de inmediado. Gracias a su labor, la muchacha dio a luz a un hermoso bebé. ¡Qué gran labor hicieron!

Los oficiales la llevaron a la parte trasera de un taxi para que pudiera recostarse. Ahí, le dieron la asistencia y el apoyo necesario para tranquilizarla e intentar sacarla de cualquier peligro. La tarea no fue nada sencilla, pero gracias a sus tremendos esfuerzos, todo salió bien. En este caso todos estamos de acuerdo que merecen, como mínimo un aumento.

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