(VIDEO) ¡En un día normal, tuvieron que actuar como enfermeros!

Una emergencia se registró en un sector de la alcaldía Iztapalapa. A una mujer se le rompió la fuente a la mitad del día. Dos policías que se encontraban en los alrededores, actuaron de inmediado. Gracias a su labor, la muchacha dio a luz a un hermoso bebé. ¡Qué gran labor hicieron!

Los oficiales la llevaron a la parte trasera de un taxi para que pudiera recostarse. Ahí, le dieron la asistencia y el apoyo necesario para tranquilizarla e intentar sacarla de cualquier peligro. La tarea no fue nada sencilla, pero gracias a sus tremendos esfuerzos, todo salió bien. En este caso todos estamos de acuerdo que merecen, como mínimo un aumento.