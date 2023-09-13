VIDEO: Esposos se dan cuenta que son primos tres años después de haberse casado

Las redes sociales tienen muchos usos y la mayoría las utilizan para divertirse, mantenerse comunicados con amigos y familiares, pero también para informarse; sin embargo, también nos regalan historias increíbles, algunas chuscas y curiosas, tal es el caso de los esposos que se dieron cuenta que eran primos tras tres años de casados.

Cada país tiene sus propias creencias, pero definitivamente hay cosas que están mal vistas, por ejemplo, las relaciones entre familiares; sin embargo, en algunas partes del mundo es una práctica algo común, principalmente en Medio Oriente, el sur de Asia y el norte de África.

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¿Cuáles son los esposos que se dieron cuenta que eran primos? Aunque hay culturas en donde esta práctica es bien vista, en este caso no es así, ya que los esposos se casaron sin saber que eran primos, aunque siempre les hicieron saber que su parecido era increíble.





La pareja en cuestión es originaria de Utah, Estados Unidos y como mencionamos en el párrafo anterior, siempre recibió comentarios en torno a su gran parecido físico; sin embargo, no le prestaron mayor importancia.

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¿Cómo supieron que eran primos?

El matrimonio de Tylee y Nick Waters marchaba viento en popa desde hace tres años que decidieron casarse, incluso compartían muchos contenidos en redes y bromeaban acerca de cómo serían sus hijos.

Sin embargo, en una de sus publicaciones en redes soltaron la bomba que los internautas ya se temían, pues revelaron que eran primos, aunque dijeron no tener problema con esta situación, ya que su matrimonio seguiría en pie, pero admitieron que cuando lo descubrieron sí pensaron en lo que podría pasar. Sin embargo, llamó la atención que no revelaron cómo se dieron cuenta que eran familia.

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¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, sobre todo en TikTok donde su historia se hizo viral. Hubo quienes les expresaron su apoyo y compartieron historias similares a las de ellos, pero también quienes les recomendaron no tener hijos.

“Mi esposo y yo hemos estado casados durante 33 años y recientemente descubrimos que somos primos lejanos”, “El mundo es muy pequeño”, “Mis amigos se casaron, sus padres se conocieron y se enamoraron y ahora mis amigos son hermanastros y eso nunca dejará de parecerme graciosos”, “No tengan hijos”, fueron algunos de los comentarios.

