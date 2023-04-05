Horror en la Venustiano Carranza: Extorsionadores prenden fuego a abuelito. (VIDEO)

Los extorsionadores son una de las amenazas más preocupantes en muchas partes del mundo. Estos delincuentes utilizan la violencia y la intimidación para obtener dinero o bienes de sus víctimas, causando daños psicológicos y económicos graves. La extorsión puede afectar a personas de todas las edades, géneros y clases sociales, y puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias.

¡Recogido por la muerte! Un hombre falleció mientras estaba caminando.

La existencia de extorsionadores puede generar un clima de miedo e inseguridad en la sociedad, ejemplo lo que vivió una persona de la tercera edad en la alcaldía Venustiano Carranza en la caótica Ciudad de México.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

Dos delincuentes prendieron fuego a un adulto mayor y a la paletería en la que trabajaba después de que se negaron a darles dinero. El incidente tuvo lugar en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza, y fue capturado en las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

Un video del ataque fue compartido en Twitter por la cuenta "Michoacana Original", que informó que los hechos ocurrieron el 30 de marzo en pleno día, con los delincuentes conscientes de la falta de seguridad en la zona.

Les quiero contar una historia de terror y extorsión que nos tiene con temor, pero que no nos va a callar.

Todo ocurrió en el negocio La Michoacana calle mecánicos #47 que lleva décadas en la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.@Claudiashein @A_VCarranza @OHarfuch pic.twitter.com/rGujieOYXK — Michoacana Original (@MichoacanaO) April 4, 2023

¿Qué dijeron los familiares de la víctima?

Un familiar de la víctima explicó en una entrevista con un medio nacional que los extorsionadores exigieron que llamaran a un número de teléfono o "empeoraría la situación". Después del ataque, la familia intentó pedir ayuda, tocando el botón de emergencia del C5 y recibiendo la visita de una patrulla policial. También se ofreció llamar a una ambulancia, pero el hombre atacado rechazó la ayuda debido a su temor a represalias de los delincuentes.

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