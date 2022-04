VIDEO: Se hace pasar por su hija y cita a su acosador, le da golpiza.

El acoso es un problema que no cede terreno en nuestro país ni en el mundo entero, ya que cada día se dan a conocer nuevos casos en redes sociales; uno de ellos se hizo viral luego de que una madre defendiera a su hija de un acosador, después de que el sujeto amenazara a la menor diciéndole que si no se encontraban, “mataría a su familia”.

La madre de la joven denunció a un hombre que acosaba a su hija de tan solo 13 años de edad, al entrenarse de esto, la mujer decidió ponerle una trampa al sujeto, de 38 años, haciéndose pasar por su hija para citarlo y encararlo de frente.

Te puede interesar: Metro CDMX: ¿Qué horario habrá en Semana Santa?

De acuerdo con Cadena 3 de Argentina, la mamá de la menor citó al hombre en una plaza de Cosquín y cuando el acosador llegó, fue golpeado por vecinas y posteriormente fue entregado a la policía.

Al llegar, la mujer aprovechó para encarar al acosador y golpearlo en repetidas ocasiones con el apoyo de otras mujeres que la acompañaban. El hecho fue grabado en video y difundido en redes sociales, en donde se hizo viral.

Sucedió en Cosquín. Un hombre de 38 años acosaba a una menor de 13 años, su madre se hizo pasar por ella, lo cito en una plaza, fue agredido por los vecinos, y luego lo entregaron a la policía. pic.twitter.com/9BbrDGclxc — BairesNews (@baires_news) April 8, 2022

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, en Argentina, donde la madre de la menor decidió hacer justicia por su propia mano y hacerle frente al sujeto que acosaba y amenazaba a su hija a través de WhatsApp.

También te puede interesar: WhatsApp: El truco para saber quién tiene agregado tu número.

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mí? ¿Dijiste que me ibas a matar?”, le cuestionó la madre de la menor al hombre, mientras éste era acorralado por otras personas cercanas a la víctima. “¡A las mujeres no se les toca!”, se escuchó decir a una mujer.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, donde el segundo jefe de la Departamental Punilla, Alberto Romero, dijo que el reporte se hizo desde la plaza San Martín de dicha localidad.

“Al llegar personal policial constata y entrevista a una mamá que manifiesta que el joven que tenía estaba apresado por vecinos y el personal lo identifica. Se da con esta persona mayor de edad, masculino y la mamá es de una joven menor de edad, que había sido amenazada por WhatsApp por el detenido”, precisó.