VIDEO: Juan Pablo Medina comparte su más grande logro.

La vida de Juan Pablo Medina cambió radicalmente en agosto de 2021, cuando fue ingresado de emergencia al hospital en el que le amputaron su pierna derecha por una trombosis, desde entonces ha sabido salir adelante y se ha convertido en un ejemplo de constancia, perseverancia y fortaleza.

Tras casi nueve meses, la rehabilitación del actor va viento en popa y para poder caminar le fue colocada una prótesis de pierna y aunque al principio, Medina se dejaba ver con bastón o sentado, ahora presume sus avances en sus redes sociales.

Juan Pablo Medina muestra los avances de su rehabilitación

En su cuenta de Instagram, el histrión ha presumido que sube y baja escaleras, incluso juega tenis, lo cual demuestra los avances que ha tenido en su rehabilitación física. En un primer clip, se ve al actor caminar con una prótesis hacía tres escalones e intentar subirlos con normalidad; sin embargo, sufre un traspié que casi le provoca terminar en el suelo, no obstante, publicó: “Dándole duro hasta lograrlo”.

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En un segundo video, el actor de 44 años de edad baja los escalones de forma lenta, posteriormente da la vuelta y vuelve a subir los escalones sin problema alguno. “Vamoos!”, escribió el actor de “Se busca papá”.

¿Por qué perdió la pierna?

Hace algunos meses, Juan Pablo Medina tuvo una charla con GQ y contó que se encontraba en llamado cuando empezó a sentirse mal. En un principio pensó que era algo relacionado con el estómago, ya que le dolía, pero la cosa empeoró y se desmayó, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital en donde tras realizarle estudios descubrieron que tenía una trombosis y debían amputarle la pierna derecha para salvarle la vida.

El mes pasado, el actor reapareció como invitado en una obra de teatro y declaró que por ahora no piensa retomar su carrera artística debido a que se encuentra muy concentrado en su rehabilitación. “Estoy en terapias, en recuperación... más adelante, cuando me sienta mejor y que ya esté listo para trabajar lo haré, pero todavía no”.