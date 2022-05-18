VIDEO: Muere futbolista tras aventarse de acantilado de 30 metros.

Tal vez se encontraron con esta noticia, pero es importante hablar del trasfondo de la muerte de un futbolista que murió tras aventarse de un acantilado de 30 metros y eso quedó registrado en video.

El hecho lamentablemente quedó registrado en las redes sociales, pues su esposa estaba en una embarcación anclada frente al acantilado desde el que cayó. Y como podrán apreciar en la grabación, no había mucho que las unidades de rescate pudieran hacer.

Que manera de joderse la vida…



Un turista holandés muere al saltar de un acantilado en las islas Malgrats mientras su novia grababa la hazaña 🤦🏻‍♂️#malgrats pic.twitter.com/s6qA1q87ix — Juan Diego Medina (@Juanilloky) May 13, 2022

¿Quién es el futbolista que murió tras lanzarse de un acantilado?

Mourad Lamrabatte es el protagonista de esta historia. El neerlandés de 31 años estaba de vacaciones en Mallorca junto a su familia al momento en que sucedieron estos hechos.

El oriundo de Países Bajos se estrelló de forma violenta contra la pared rocosa antes de caer al agua. No pudo darse el impulso necesario para evitar chocar contra la pared de rocas y cuando impactó quedó semiinconsciente. Contrariamente a lo que se pueda esperar falleció ahogado, algo que determinó la posterior autopsia realizada para intentar esclarecer los motivos de su deceso.

El Vitesse, club que juega en la primera división de la liga de Países Bajos, manifestó su pesar por este hecho en sus redes sociales y en ellas comunicó: “Vitesse desea a la familia y amigos de Lamrabatte mucha fuerza para sobrellevar la gran perdida”. El futbolista se había desempeñado en este equipo en la temporada 2010/2011 en lo que fueron los inicios de su carrera.

