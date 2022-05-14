VIDEO: Así respondió Silvia Pinal a quienes no la quieren en el teatro.

Después de que no se presentó en el estreno de la obra Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita! por sentirse mal, Silvia Pinal rompe el silencio.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la primera actriz respondió a aquellos que no la quieren ver de regreso en los escenarios.

Con el carisma que la caracteriza, sonriente y lúcida, la estrella del Cine de Oro dijo: "Para todos los que no me quieren de regreso en el teatro", acto seguido hizo una trompetilla.

Las risas no faltaron por parte de Silvia Pinal y de quienes la acompañaban, con lo que dejó claro que esta decidida y feliz de volver al teatro en un gran papel.

Revelan motivo por el que Silvia Pinal se sintió mal

En entrevista con Ventaneando, el doctor de la artista reveló que la artista “está bastante bien, en buen estado, pero ya va de salida. En general está evolucionando muy bien, lo que ella tuvo también fue una infección en las vías urinarias, eso hace que la presión suba y baje, por eso la vieron un poco deteriorada. Ahorita va evolucionando bien, estos días estuvo platicando con mucha lucidez, pero en general no hay mayor problema”.

“Si ella sigue evolucionando, no tendrá problema para reincorporarse y hacer lo que ella decida. Ella ha decidido todo lo que se está haciendo y nosotros solo estamos al pendiente de ella”, añadió.