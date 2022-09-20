VIDEO: Así vivió atleta del Exatlón su primer sismo en la CDMX.

Septiembre llegó y el temor de que ocurriera un sismo siempre estuvo presente en el imaginario de la gente y como si se tratara de un hecho inminente volvió a temblar en México un 19 de septiembre, esto desató el pánico y el terror en los habitantes de diversos estados, principalmente de la Ciudad de México donde se encontraba Koke Guerrero, atleta que participó en el Exatlón México.

El movimiento telúrico sorprendió a los capitalinos minutos después de que se llevara a cabo el simulacro nacional en honor a las víctimas mortales de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017 que cimbraron y paralizaron a México.

Koke Guerrero, originario de Sinaloa; región ubicada al noroeste del país donde no es común que se registres sismos de gran magnitud, se encontraba en la Ciudad de México, por lo que le tocó vivir su primer gran sismo en la capital del país.

El actual campeón del Exatlón: All Star se vio sorprendido por el sismo de magnitud 7.7 grados Richter cuyo epicentro tuvo lugar en Coalcomán, Muchoacán, por lo que no supo de qué manera reaccionar mientras se encontraba en el tercer piso de un edificio.

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¿Cómo reaccionó el ‘Hechicero del Aire’? A través de sus redes sociales, Koke Guerrero compartió algunas imágenes que logró registrar en el momento exacto en que la Ciudad de México se tambaleó producto del sismo, pero su reacción no fue la más adecuada debido a que en su región no se registran movimientos telúricos de tal magnitud, por lo que su primera reacción fue mirar por la ventana.

En el video se ve a los vecinos evacuar el edificio mientras él permanece al interior del inmueble, minutos después hizo lo propio y abandonó a toda prisa el lugar.

“Ahorita sonó la alerta sísmica y es mi primer temblor, entonces me voy a bajar en caliente… Es la primera vez que siento un temblor… se siente muy loco”, señaló.

Después del temblor, Guerrero reveló que no supo qué hacer: “No sabía qué hacer en un temblor, así que sólo miré lo que hicieron los demás”, dijo el actual monarca de la competencia más demandante de la historia.