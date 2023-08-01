VIDEO: Un gran bache provocó terrible accidente en una gasolinera

El peligro se encuentra en cualquier lugar y momento, nunca sabemos cuándo podría pasar una mala situación o un accidente que nos cambie la vida, y para ejemplo de ello, los trabajadores de esta gasolinera, ni los clientes se imaginaban lo que estaba a punto de pasar. Cuando parecía ser un día muy normal, un autobús iba pasando al lado de una gasolinera, pero había un gran bache que más bien se veía como un cráter por el tamaño y la profundidad, el conductor del camión no lo pudo esquivar y perdió el control de la unidad.

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Gracias a las cámaras de video del establecimiento se puede observar el momento exacto en que el autobús se desvía hacia la estación de gasolina donde se estampó con dos autos. Uno de los autos quedó en medio y si el impacto hubiese sido con mayor fuerza probablemente el auto hubiera quedado compactado, pero afortunadamente no pasó a mayores y por más increíble que parezca nadie resultó herido y viven para contar esta mala experiencia que terminó en un enorme susto y daños materiales.