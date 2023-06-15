VIDEO: Un cerdo se escapó de una camioneta ¡y atacó a un pequeño!

Este niño estuvo en peligro extremo, cuando pasaba una tarde con sus pequeños amigos en el patio de su casa cuando de repente se acercó muy rápido un cerdo que se había escapado de una camioneta que se encontraba cerca. En cuanto los pequeños vieron el cerdo trataron de alejarse, pero el cerdo logró alcanzar a un pequeño, lo tiró al piso con su gran fuerza y empezó a morder varias partes del cuerpo del menor, afortunadamente había adultos cerca, así que cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo asustaron de inmediato al cerdo, el cual dejó al niño en el piso por unos segundos. El pequeño se encontraba demasiado asustado y mientras un adulto seguía asustando al cerdo, unas mujeres se acercaron a auxiliar al menor, quien no sufrió heridas de gravedad, pero sin dudarlo fue un gran susto para todos.

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Cabe mencionar que no es la primera vez que se sabe sobre casos como esté, donde un cerdo ataca a niños. Un ejemplo que fue muy sonado se suscitó en China, donde un puerco se comió la cabeza de un pequeño de dos años y al final los familiares de la víctima mataron al animal para poder tener los restos del menor. Normalmente estos animales son pasivos, pero cuando se sienten amenazados por personas desconocidas o por tratar de proteger a sus crías suelen ser agresivos. Por suerte las heridas que sufrió el pequeño del video no fueron graves y se pudieron atender en casa.