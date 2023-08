VIDEO: ¡Familia interceptada por banda de ladrones afuera de su casa!

La delincuencia en el mundo no para y es que ahora las bandas criminales no descansan en ningún momento, ya que tienen muy bien ubicadas a sus posibles víctimas estudiando cada paso y cada movimiento que hacen para poder hacer de las suyas en el momento preciso. Este video fue grabado mediante cámaras de seguridad de una vivienda y se puede observar como una familia va llegando en su auto a su casa por la noche, mientras otra camioneta se empieza a estacionar detrás de ellos. Pasados unos segundos bajan tres hombres de la camioneta e interceptan a la familia amenazandola con armas, prohibiendoles el paso hacia su casa y despojándolos de sus pertenencias de valor. Y cómo los delincuentes no se conformaron, decidieron abrir la vivienda y se llevaron más cosas, para después huir como si nada hubiera pasado.

Lamentablemente la familia no pudo hacer nada, ni defenderse, pues recordemos que en esos momentos siempre es mejor salvaguardar nuestras vidas y la de nuestros familiares, porque los criminales nunca se detendrán hasta conseguir su objetivo. El video ha causado gran indignación en las redes sociales, puesto que la familia estaba a pocos metros de entrar a su casa y es probable que los hombres hayan estudiado los movimientos de la familia para lograr este asalto con gran facilidad.