VIDEO: ¡Taxista pasó un momento de horror! lo asaltaron dos pasajeros.

Como sabemos la percepción de la inseguridad en México es mayor hacia las mujeres, pero gracias a datos recabados en fuentes oficiales, se puede verificar que en los delitos directos la mayoría de víctimas son hombres, haciendo excepción en los de carácter de violencia sexual. Un claro ejemplo es el caso de este hombre que pudo demostrar un delito gracias a la cámara que llevaba en su unidad de transporte público, ya que en la noche dos pasajeros le hicieron la parada para poder asaltarlo. Al momento de que los criminales abordaron el taxi todo parecía ir muy normal, hasta que empezaron a desviar al taxista de la ruta, supuestamente para llegar más rápido a su destino, a lo cual el chofer accedió. Pocos segundos después se puede observar como se ponen de acuerdo con gestos para iniciar con lo que para el taxista fue un momento de terror, ya que uno de ellos lo toma por el cuello y el otro comenzó a tomar las pertenencias del chofer.

En cuanto terminaron de cometer su hazaña simplemente bajaron del auto y siguieron su camino como si nada hubiese pasado, pero lamentablemente no fue lo mismo para la víctima, quien no pudo hacer nada, más que seguir manejando para alejarse de los malhechores. Afortunadamente al taxista no le hicieron ningún daño físico y difundió rápidamente el video en redes sociales, donde pide ayuda para poder localizar a los asaltantes. Estos hechos sucedieron en Naucalpan, Estado de México, y cabe mencionar que es una de las zonas con más inseguridad del Estado, por lo cual muchas personas han tomado medidas preventivas, como este hombre al poner cámaras para tener evidencia de los sucesos.