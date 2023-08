VIDEO: ¡Gatito en apuros! se quedó atorado en la red de una canasta

Podrían pasar miles de cosas en tantos años en el mundo de las redes sociales, pero algo que nunca va a cambiar, es que los gatos son los amos y dominan diariamente en internet, ya que no hay algún solo día que no veamos una tierna foto o un video con las vivencias que tienen estos mininos y se les ha catalogado como un enorme fenómeno de la cultura popular. Para muestra tenemos a este gatito que en una de sus tantas travesuras se quedó atorado en la red de una canasta y empezó a maullar como desesperado para suplicar que alguien lo ayudara a salir de ahí. Cuando su dueño se dio cuenta de lo que estaba pasando comenzó a grabar el gracioso momento, porque no tuvo ni la mínima idea de cómo terminó ahí, mientras el gatito simplemente lo veía pidiendo que lo bajaran.

El video se hizo viral en un dos por tres, no solo por la anécdota del animalito, sino por como el dueño tomó el momento con gran ternura y risa a la vez. Así que una vez más, cien por ciento comprobado, los gatos nos levantan el ánimo a todos, ya que si estamos pasando un momento triste o de enojo y vemos un video de ‘michis’ nos puede aportar un bienestar mental, así como un buen tiempo de diversión y relajación a un día difícil.