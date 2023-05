VIDEO: Joven cortó un árbol y el karma casi lo deja ¡sin pantalones!

Una leyenda con abundancia. Conoce la leyenda del "árbol del ángel”.

No cabe duda que cuando de naturaleza se trata el karma llega al instante, aquí el claro ejemplo de cómo absolutamente todo tiene sus consecuencias. Este muchacho decidió cortar un árbol, puso unas escaleras para poder subir y cortarlo desde una altura media al tronco, se veía muy contento y orgulloso por lo que estaba haciendo. Cuando ya estaba casi cortado por la mitad el tronco empezó a caer hacia un lado y se atoró en el pantalón del muchacho lo cual hizo que se le bajara un poco con todo y chones.

Tal vez después de esto el chico aprenda las consecuencias de sus actos, ya que no pasó más que un pequeño susto, porque pudo abrazar la parte que quedó del árbol y gracias a que se pudo sujetar bien no cayó al piso. Lo más sorprendente del video es que, a pesar de que la parte que cayó del tronco se veía pesada, no logró romper el pantalón del jovencito y lo salvó de llevarse un buen trancazo, así que también es un claro ejemplo de saber elegir y comprar unos buenos pantalones, no sabemos de lo que nos puedan llegar a salvar.