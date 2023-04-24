VIDEO: ¡Cabello perfecto! Peluquero toma medidas para cortes exactos.

Ser peluquero es uno de los trabajos más demandantes en el mundo, siempre hay trabajo y personas que quieren probar un nuevo estilo o mantener su cabello perfecto. Si pensamos en un corte perfecto nos imaginamos siempre mantenerlo saludable y corto, pero este peluquero rebasó los límites de la perfección de un corte. El hombre que podemos observar en el video se ha vuelto un reconocido peluquero porque siempre hace todo para dejar satisfechos a sus clientes, tanto que hasta les toma medidas.

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Tal vez esto suene un poco exagerado, pero precisamente es por eso que su técnica se volvió tan reconocida y es buscado por muchos para que les deje el cabello exactamente como ellos quieren. La técnica consiste en tomar medidas absolutamente desde todos los ángulos de la cabeza y rostro del cliente para así poder determinar la exactitud de cada corte que hace, ya sea con máquina o tijeras. Tal vez en un solo corte se lleva bastante tiempo, pero sin duda las personas lo buscan porque su método de trabajo tiene muy buenos resultados para las personas que son rigurosas a la hora de dejar su cabello en manos de un peluquero.