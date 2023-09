VIDEO: ¡Perrito se volvió loco al ver al novio de su mamá humana!

Los celos son algo dañinos cuando son de forma excesiva o cuando no hay motivos para sentirlos y es muy común ver este tipo de sentimientos en los humanos, pero no olvidemos que los perros son un ejemplo de que los animales son seres sentimentales, ya que el convivir demasiado con los humanos, provoca que de cierta manera tengan las mismas acciones o emociones. Este perrito es la muestra del grande amor que siente por su dueña, porque mientras todos estaban muy tranquilos comiendo en familia, el chihuahua se volvió loco de celos cuando el novio de su mamá humana se acercó demasiado a ella, le empezó a ladrar y hasta se subió a la mesa para poder alcanzarlo y morderlo. Aunque afortunadamente no logró enterrar sus pequeños pero afilados colmillos, el hombre se llevó un tremendo susto, pues se levantó en un dos por tres de la silla para huir del lugar.

Eso sí, todos se espantaron y pegaron el grito en el cielo, porque pensaron que el perrito si lograría atacar al joven, pues demostró sus habilidades de ataque perruno. Al final todo el show quedó entre risas, pero algunos familiares se preocuparon por los celos enfermizos del lomito, que aunque sienta mucho amor por su dueña, no debería tener estás actitudes tan agresivas. El video se viralizó en redes sociales causando risas entre los internautas quienes no se hicieron esperar para dejar sus comentarios, como: “Perro de cristal de todo se ofende”, haciendo referencia al pequeño lomito como si fuera realmente un humano lleno de celos.