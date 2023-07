VIDEO: Repartidor se distrajo un momento ¡y le cayó un árbol encima!

Cuando pienses que has tenido un mal día puedes entrar a las redes sociales para distraerte un rato y ver como muchas otras personas también pasan cosas inimaginables, ya que en internet hay infinidad de videos que se comparten a diario donde se pueden observar a individuos que, no solo no tienen buena suerte, sino que hasta necesitan de paso una limpia. Para ejemplificar un poco sobre los días malos, solo basta mirar este video un par de segundos, ya que a un repartidor que estaba cumpliendo con su trabajo como cualquier otro día, le sucedió algo que jamás se imaginó y que dentro de todas las posibilidades que le sucediera a alguien en el mundo esta situación, le pasó a él.

En un momento de mucha distracción o tal vez concentración le cayó un enorme árbol de roble al vehículo en movimiento en el que transportaba varios paquetes. No se dio cuenta de que justo en ese momento un hombre estaba talando, pero no solo fue responsabilidad del repartidor, sino del hombre que talaba, puesto que no colocó ninguna señalización para prevenir accidentes. Afortunadamente el distribuidor no salió lesionado, sin embargo se llevó un enorme susto, pero el vehículo si resultó con severos daños y seguramente los paquetes tardaron en llegar un par de días a su destino debido a la situación que nunca nadie se imaginaría que iba a suceder, menos mal que existe este video que nos hace ¡ver para creer!