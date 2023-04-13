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FOTOS | Viuda de Julián Figueroa dice que estaban planeando un viaje a Japón.

Imelda Garza reveló que su relación con Julián Figueroa era estable y estaba planeando un viaje a Asia.

Por: Maribel Velázquez

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