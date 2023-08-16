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FOTOS | El amor no es prioridad para la viuda de Julián Figueroa

Imelda Garza no está interesada en conocer a un hombre tras la muerte de su esposo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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Ime Garza con Julián Figueroa en la playa.jpg
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
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Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
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