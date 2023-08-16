FOTOS | El amor no es prioridad para la viuda de Julián Figueroa

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Kevyn El Bicolor tuvo una grave falta de respeto con esta Granjera y no tardaron en ponerlo en su lugar.
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Los Granjeros señalaron que su acción podría darle una ventaja injusta
Este par de Granjeros han llamado la atención por su estrecha relación dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.
Adal Ramones, durante La Gala de La Granja VIP, anunció que la producción enviaría a un Granjero directo a nominación luego de cometer una enorme falta.
¡Circuitos intensos! Descubre todo lo que pasó en el programa de Exatlón México del 17 de septiembre del 2026, circuitos y chismes que debes conocer
La Batalla por la Villa 360 continua, los equipos deberan de luchar para obtener la victoria, todo dependera de su agilidad en el circuito de Exatlón México
La cantante reveló que tiene un galán 30 años menor que ella.
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Emilio Rodríguez acepta que se encuentra posicionado en el Duelo de Eliminación, por lo que detalla que se encuentra listo para enfrentarse en Exatlón México
La atleta recuerda los momentos que marcaron su aventura.
Once atletas de Exatlón México se enfrentarán en la Zona de Peligro, donde los vencedores se van a salvar de formar parte del Duelo de Eliminación
El creador de cotenido habló fuerte y claro delante de todos los Granjeros.
Frente a Antonio Rosique y a los atletas de Exatlón México, Jerry Lizárraga se sincera al mencionar que a llorado de frustración, pero que seguirá adelante