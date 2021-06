La Voz: Deslumbrantes participantes se dieron cita esta noche.

La Voz 2021 dio inició con las maravillosas y estremecedoras audiciones de los participantes. Nuestros queridos coaches María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro vivieron una intensa noche tras intentar quedarse con los mejores participantes.

Reik dio un show de primer nivel en La Voz 2021

Reik enciende el escenario de La Voz con “Creo en ti”.

Ángel Eduviel llegó desde Veracruz para cantar Invisible. El participante, de 26 años, se quedó en el equipo de Edith Márquez para seguir brillando durante toda la competencia.

Jako Navarro llegó desde Chihuahua para deleitar a todo México con su audición. El cantante eligió a Jesús Navarro como su coach en la aventura más importante de su carrera.

Becky Lanz nos puso la piel chinita con Aún lo amo. La concursante de unió con micho orgullo al Team María José.

Blu Regine cantó When Love Takes Over en un momento que derritió a Miguel Bosé, Edith Márquez y María José. La participante argentina se unió al Team Miguel Bosé tras meditarlo por un buen tiempo.

Miguel y Jesús, del dueto Dugali, dieron una de las presentaciones más divertidas de la noche tras interpretar Corazón Partío. Los hermanos agradecieron a nuestros coaches por girar su silla, pero se quedaron con Edith Márquez.

Azucena del Toro rockeó en el escenario de La Voz 2021 con Whole Lotta Love. La tapatía eligió el equipo de Edith Márquez sin pensarlo dos veces.

La Voz: Esta noche de audiciones nos puso a bailar y cantar

Reik subió al escenario para cantar Creo en ti, en un ambiente tan romántico que derritió a millones de televidentes en casa.

Las audiciones siguieron y Daniel Yáñez imprimió romanticismo en La Voz 2021 tras cantar ADMV. El venezolano logró girar la silla de nuestra querida Josa, quien cayó rendida ante su original voz.

Rosy Vargas interpretó Él Me Mintió e hizo girar la silla de los cuatro coaches. La regiomontana dio una de las mejores presentaciones de la noche, pero finalmente se quedó con María José.

María Julia llegó desde Durango para enamorar a México con su dulce estilo. La cantante se unió al equipo de Miguel Bosé con mucho orgullo.

Arturo de la Fuente conmovió a México con la canción When I was your man. El tamaulipeco hizo girar la silla de nuestros cuatro coaches; sin embargo, se quedó con Jesús Navarro.

La última participante fue Luba, quien nos puso a bailar con el tema Con calma. La cubana se mostró feliz y entusiasmada por unirse al Team Edith Márquez.

