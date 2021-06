La Voz: Nuestros coaches se pusieron de pie con tanto talento.

Nuestros queridos coches vivieron una noche de audiciones inolvidable, pues fueron testigos del talento mexicano en La Voz 2021. María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro presenciaron maravillosas actuaciones que se quedaron en sus corazones para siempre.

Un giro de último momento con la voz de Dan de Saturno.

Alejandro Zapata llegó desde Sinaloa para cantar Esclavo de sus besos. El participante rompió en llanto tras ser elegido por nuestra bellísima Edith Márquez.

Anaís Corcino también fue otras de las participantes que cautivaron a México con su potente voz. La cantante brilló en el escenario con el tema Mi Olvido, uniéndose al Team María de inmediato.

Lena Corral también se convirtió en otras de las revelaciones de la noche, pues cautivó a los televidentes con el tema El tiempo de ti. Jesús Navarro fue el único coach que giró su silla y se quedó con la sonorense.

Sheyla Ortiz, de 22 años, interpretó Me sobrabas tú en un momento que cautivó a nuestra querida Edith Márquez. La concursante también deslumbró a todos con su timbre de voz.

Mike Soto, de 23 años, sorprendió a todos con sus notas altas en la canción Sucker. Sin pensarlo, se incorporó al equipo del maestro Miguel Bosé.

Conoce a los demás concursantes que se robaron la noche en La Voz 2021

Oscar Romo cantó Jamás en un momento que sorprendió a nuestros televidentes de La Voz 2021. Miguel Bosé fue el más afortunado de la noche, ya que se quedó con el talentoso caballero.

Fátima Aragón representó a su natal Durango con el tema Eclipse total del amor. Todos nuestros coaches giraron su silla ante el talento de esta grandiosa concursante, quien se unió a las filas del Team María José.

Rubí Mendivil cantó Ayer Pedí emocionando de pies a cabeza a nuestros queridos Miguel Bosé y Jesús Navarro. La sinaloense se quedó en equipo de Jesús Navarro por ser el primer coach en girar su silla.

Francisco Ávila sorprendió a nuestra querida Josa con su romántica voz e interpretación de Hello. El participante recibió una colorida sudadera de María José y se unió a su equipo.

Dan de Saturno llegó desde Monterrey para interpretar A natural woman. Tras preguntar sus signos zodiacales, la regiomontana se unió a las filas de Edith Márquez.

Aby Espinosa, de 24 años, nos visitó desde Veracruz para brillar con la canción Volver A Amar. La mexicana cautivó a tres de nuestros coaches, pero se sintió más identificada con María José.

Paco Padilla, de 20 años, representó a Tamaulipas con el éxito Aunque ahora estés con él. Miguel Bosé quedó cautivado con el timbre de su voz y giro su silla para quedarse con el concursante.

Llegó el turno de Jonathan Galván, quien se ganó el corazón de Edith Márquez con el tema Si tú no vuelves. El sonorense se unió a las filas de nuestra bellísima coach, quien se mostró emocionada ante esta audición.

Ary y Tony se propusieron ser el primer dueto en ganar La Voz 2021 tras audicionar con el tema Amiga Mía. Ambos participantes cautivaron a nuestros coaches con su armonia e impecable coordinación, pero se quedaron en el equipo de María José.

Priscila Robles puso a todos los coaches de pie con la canción My Heart Will Go On. La chihuahuense dejó con la boca abierta a María José, Miguel Bosé, Jesús Navarro y Edith Márquez.

Aunque bromeó que se quedaría con todos los coaches, la concursante se unió a las filas del Team Jesús Navarro.

