La Voz Kids: Las semifinales estuvieron llenas de adrenalina, diversión y talento de los pequeñitos concursantes.

La semifinal de La Voz Kids 2021 inició con el entusiasmo de nuestros queridos coaches Belinda, Mau & Ricky, María José y Camilo.

Alexis Rodríguez abrió la noche con el tema Orgullosa Nena, enterneciendo a todo el público mexicano. El pequeñito representó con orgullo al equipo María José, pues alcanzó formidables notas altas.

Vale Guevara puso en alto el nombre del Team Mau & Ricky. La menor, de 7 años, conmovió a todos con la canción Perdón, Perdón, poniendo gran sentimiento a su interpretación.

Carlos Gael subió al escenario con los maravillosos tips de Belinda. El participante emocionó y deslumbró a todo los televidentes con el tema I Want To Break Free.

La primera ronda terminó con Oscar Patricio, quien cantó No Me Puedes Dejar Así. El guanajuatense brilló de pies a cabeza, ya que puso gran pasión en el romántico tema. Por si fuera poco, Camilo se dijo muy orgulloso de Pato.

La segunda ronda se abrió con Renata Tello del equipo María José. La participante cantó Diamond, éxito que dejó ver su habilidad vocal.

Por si fuera poco, Pedro Capó inundó de sabor nuestro escenario de La Voz Kids 2021 con su tema La Sábana y Los Pies. El cantante puertorriqueño nos puso a bailar y a cantar durante toda su presentación.

Jan Pablo sacó su parte más romántica para cantar Ya Me Enteré. Sin duda, el integrante del equipo Mau & Ricky nos regaló una de las mejores presentaciones de la noche.

Romina Go se lució como toda una estrella tras interpretar No One de Alicia Keys. La integrante del equipo Belinda deslumbró a todos los televidentes mexicanos con su carisma.

Hannia cerró la segunda ronda de las semifinales con la canción Por Ti Seré. La mexicana recibió excelentes comentarios por parte de su coach Camilo, quien se dijo orgulloso de la pequeñita.

Andrey Cabrera abrió la tercera ronda de semifinales con el tema Pero Me Acuerdo de Ti. Fiel a su estilo, el pequeñito mostró gran seriedad durante su presentación y se llevó las palmas de nuestra querida Josa.

Alexandra Marie brilló con una chamarra dorada y sus peculiares notas altas. La concursante cantó Forget You en un momento que cautivó a sus coaches Mau & Ricky.

La música regional mexicana se hizo presente con Damián y Leonardo Los Hermanos Cedillo. El dueto cantó Ingratos Ojos Míos, desatando aplausos de nuestros queridos coaches.

El equipo María José se lució en el escenario de La Voz Kids.

Santiago Flores recibió excelentes consejos por parte de su coach Camilo. Por su fuera poco, el pequeño se enfundó en un elegante traje de mariachi para interpretar No Te Creo, Ni El Bendito.

Las sorpresas continuaron, pues el poder de la cumbia se hizo presente con Los Ángeles Azules, quienes nos deleitaron con un medley de sus grandes éxitos.

Desde Iztapalapa para el mundo, la agrupación nos hizo bailar durante las semifinales de La Voz Kids 2021.

Ángel Galván puso en alto a su natal Chihuahua con el tema Dime. El integrante del equipo María José nos cautivó hasta las lágrimas con su icónica presentación repleta de sentimentalismo.

Daniel Pozo, del equipo Mau & Ricky, subió al escenario para cantar el tema Mátalas. El participante impresionó a los hijos de Ricardo Montaner, en un momento que pasó a la historia de nuestro reality show.

Mabel, de 11 años, cantó Should I Ever Love Again, dejando a nuestros queridos coaches completamente conmovidos. La menor puso en alto al Team Belinda.

Luis Ángel Montes llegó de Jalisco para cantar El Herradero, dejando a nuestros queridos coaches con la boca abierta. El tapatío dejó muy orgulloso al Team Camilo.

Ximena cantó Creo En Mí y enterneció a todo México con su dulzura. Nuestra querida Josa se dijo emocionada por la pequeñita participante.

El talento de Erick Elian se hizo presente representando al equipo Mau & Ricky. El participante cantó Tu Falta de Querer, dejando a México sorprendido con su histrionismo en el escenario.

Randy Ortiz cantó con gran entusiasmo Broche de Oro, poniendo en alto la música regional mexicana. El menor se marchó con buen sabor de boca tras las grandes palabras de nuestros queridos coaches.

Alex, del Team Camilo, cerró la noche con la canción Stone Cold, dejando a México conmovido hasta las lágrimas con su potente voz.

Belinda y María José también se despidieron con un poderoso dueto al ritmo del tema Me Equivoqué. Nuestras queridas coaches brillaron como nunca antes.

El momento más difícil de la noche llegó, pues los coaches eligieron a sus pequeñitos más talentosos para batirse en la Gran Final.

Belinda eligió a Randy y Mabel para continuar a la siguiente ronda de esta aventura. Por su parte, María José eligió a Renata y Ángel debido a sus potentes voces.

Camilo también tomó una complicada decisión; sin embargo, apostó por los talentosos Alex y Santiago.

Por último, Mau & Ricky se quedaron con las potentes voces de Daniel y Erick Elían.

