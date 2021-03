La Voz Kids: Talentosos pequeñitos brillaron como nunca en el primer día de audiciones de nuestro reality show.

La Voz Kids 2021 dio inicio con espectaculares audiciones que se metieron en el corazón de todo México. Talentosos pequeñitos se dieron cita en el escenario más querido de la televisión para conquistar a nuestros queridos coaches Mau & Ricky, Belinda, Camilo y María José.

La noche inició con Sofía González, quien interpretó ‘La Basurita’ para ganarse un lugar en el programa de canto más querido por los mexicanos.

Nuestros coaches voltearon su silla; sin embargo, Sofía se fue directo al equipo de Mau & Ricky. La pequeñita pinta para ser una de las voces más potentes y cautivadores en todo lo que resta del reality show.

Llegó el turno de Renata, quien interpretó una pegajosa canción en inglés que sorprendió a millones de televidentes. Nuestra querida Josa fue la afortunada, pues se quedó con el talento de esta extrovertida y carismática niña.

La exintegrante de ‘Kabah’ inició la contienda con el pie derecho, pues también integró a su equipo a la bellísima Leyli Lucero, participante que nos puso la piel chinita tras interpretar ‘Mi Buen Corazón’.

Llegó el turno de Ferchiz, originaria de Monterrey y amante de la música, quien enterneció a medio mundo con sus moños gigantes. La pequeñita, de 5 años, se unió al ‘Team Camilo’ para continuar desarrollando su voz en distintos géneros musicales.

Mau & Ricky también vivieron una espectacular noche, pues apostaron por el talento de Daniel Méndez, quien brilló en el escenario de La Voz Kids con una canción en inglés y maravillosos pasos que nos pusieron a bailar.

La noche continúo entre risas, chistes y bromas de nuestros queridos coaches. Y es que, nuestros talentosos artistas fueron testigos del talento de Ale Rivera, una simpática niña que se unió al ‘Team María José’ con el tema ‘Sálvame’.

La sorpresa de la noche fue Jesús Rodríguez, pequeñito tlaxcalteca que nos hizo suspirar al ritmo de ‘Ay Chabela’. El menor sorprendió a todo México con su movimiento de caderas y notas altas; sin embargo, el niño eligió a Belinda como su coach en esta edición de La Voz Kids 2021.

Alex, originario de Ciudad Victoria, también regaló un fabuloso espectáculo al ritmo de ‘Chandelier’. Todos los coaches giraron su silla; sin embargo, el tamaulipeco eligió a Camilo.

Kristiane también dejó a México con la boca abierta tras interpretar el tema ‘Fly Me To The Moon’. La tierna capitalina se unió al divertido y extrovertido equipo de Mau & Ricky.

La noche cerró con Mario Ramón, quien nos enamoró con su tierna voz al ritmo de ‘When I Was Your Man’. El menor eligió a Belinda para continuar esta aventura como todo un campeón.

Belinda y Mau & Ricky cautivaron en La Voz Kids con icónicos temas

Nuestra querida Belinda se presentó en el escenario de La Voz Kids 2021 con un divertido traje de mezclilla y brillos que se robó todas las miradas.

Fiel a su estilo y a su esencia, la bellísima cantante se lució en el escenario con el tema ‘Nada’, mismo que fue coreado por sus compañeros coaches del querido reality show.

El dúo Mau & Ricky no se quedó atrás, pues también brilló en el escenario con el tema ‘Mi Mala’. Los cantantes incendiaron el podio al ritmo de música urbana y reguetón.

