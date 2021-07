La Voz: La primera noche de knockouts nos erizó la piel.

La primera noche de knockouts dio inicio con la participación de maravillosos concursantes que dejaron el corazón en el escenario de La Voz 2021.

María José presentó un Knockout lleno de sentimiento y sabor.

Nuestra bellísima María José arrancó el programa con Tony y Ari, Dayma y Alejandro. Los primeros interpretaron Para alcanzarte, la segunda Llorarás y el tercero Tratar de estar mejor.

La Josa se enfrentó a una de las decisiones más difíciles en lo que va de esta temporada de La Voz 2021, pero finalmente eligió a Dayma Diamante.

El equipo de Miguel Bosé no dudó en hacer su aparición en escenario más imponente de la pantalla chica. Miloh cantó Sola, María Julia Para ti no estoy y Caozz Living on my own.

El experimentado Miguel Bosé se quedó con Caozz, quien brilló con cada uno de sus movimientos en la primera noche de knockouts.

Hugo, Amadeus y Alba representaron con orgullo al Team Jesús Navarro. El primero interpretó Para Empezar en un romántico momento que nos erizó la piel, el segundo Se te olvidó y la tercera participante se lució con Lo aprendí de ti.

Jesús Navarro se quedó con Hugo Coronel; sin embargo, María José aprovechó para robar a Amadeus Tijerina.

El primer ROBO de la noche es del equipo Jesús Navarro.

Nuestra bellísima Edith Márquez también dio una brillante cátedra de canto a sus participantes. Moe imprimió sensualidad con Amor a la mexicana, Ángel deslumbró con Sueña y el dúo Dugali presumió su armonía con 100 años.

Edith Márquez se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de la noche, pues sus alumnos lo hicieron increíble. Finalmente, nuestra querida coach se quedó con el dueto de Dugali.

Conoce a los participantes que también arrasaron en esta noche de knockouts

El equipo de Miguel Bosé subió de nueva cuenta al escenario representado por Edeer, Héctor y Oscar. Los concursantes cantaron Abriré la puerta, Quiero dormir cansado y Qué nivel de mujer.

Se vivió uno de los momentos más impactantes de la noche, pues el español se quedó con Edeer Velázquez. Además, María José aprovechó para robar el talento de Oscar Romo.

Este Knockout estuvo lleno de romanticismo en La Voz.

Nuestro querido Jesús Navarro demostró que su equipo incluye a los concursantes más fuertes. Brenda interpretó Ahora entendí, Jaco Me muero y Arturo estremeció a todo México con Esta Ausencia.

El integrante de Reik se quedó con Arturo de la Fuente, quien mostró gran avance desde el momento de su audición.

Miguel Bosé hizo de las suyas en esta noche de knockouts, pues se robó el talento de Brenda y su peculiar color de voz.

Jesús Navarro presentó un Knockout lleno de poder.

María José enfrentó otra difícil decisión, pues Martha brilló con Ese Beso y Miranda dejó a todos atónitos con Como una ola; sin embargo, la Josa se decidió por el talento de Vida.

Losanna, Dan de Saturno y Brianda inundaron de poder femenino el escenario de La Voz 2021, pues las tres alcanzaron tremendas notas altas que conquistaron el público. Tras enfrentar una complicada decisión, Edith Márquez se quedó con Dan.

La noche cerró con Dan Steel, Karla Briseño y Sumiko, quienes dejaron el alma esta noche. Miguel Bosé se quedó con Sumiko, mujer que brilló de pies a cabeza en esta ocasión. Por si fuera poco, Dan rompió en llanto tras tener una segunda oportunidad gracias al robo de María José.

