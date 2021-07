La Voz: María José y Edith Márquez unieron su talento en esta noche de batallas.

La primera noche de batallas dejó memorables recuerdos en La Voz 2021, donde los concursantes defendieron su lugar con su potente voz e histrionismo en el escenario.

Una Batalla que será recordada por el resto de la vida.

La noche dio inicio con Aby y Melina, quienes regalaron un épico momento al ritmo de No sé vivir si no es contigo. Nuestra querida coach María José enfrentó una difícil decisión, pero finalmente se quedó con Melina para avanzar a la siguiente ronda.

El programa continuó con Dugali y Melina, quienes dejaron el corazón en el escenario con la canción Si tú la quieres. El dueto cautivó a Edith Márquez en todos los sentidos, así que la coach eligió a los talentosos chicos de Dugali.

Mike y Jiry unieron sus voces en un conmovedor momento que desató ternura entre los coaches. Y es que, los concursantes, pelearon su lugar en la contienda con el tema Lucky.

Los cantantes se ganaron buenas críticas por parte de su coach Miguel Bosé, quien decidió continuar con la poderosa voz de Mike Soto.

Miguel Bosé quedó deslumbrado con esta gran Batalla de La Voz.

Ela y Rogelio mostraron inigualable química tras interpretar Desconocidos. Los cantantes presumieron pasión, talento e inigualables notas en el escenario de La Voz 2021.

Jesús Navarro decidió avanzar con la voz de Ela, quien mostró notable mejoría desde el momento de su audición.

María José y Edith Márquez derrocharon sensualidad en el escenario

El primer episodio de batallas nos regaló uno de los momentos más sorprendentes de toda la temporada. Y es que, nuestras queridas coaches unieron sus voces al ritmo de Derroche, mientras brillaron con glamurosos atuendos dorados.

María José y Edith Márquez nos deleitaron con “Derroche”.

Las batallas continuaron con Vida y Ale, quienes se apoderaron del escenario para interpretar Skyfall en un momento único en La Voz 2021.

María José enfrentó una complicada decisión, ya que las dos mujeres regalaron un espectáculo inigualable. La Josa se quedó con Ale Soto, pero Vida fue robada por el experimentado Miguel Bosé.

Aly y Álvaro crearon magia en el escenario de La Voz 2021. Los participantes regalaron uno de los espectáculos más reñidos, pero la experimentada Edith Márquez eligió a Aly Castellón.

María José volvió a hacer una de las combinaciones más difíciles de su equipo. Ana Red se enfrentó contra el trio LHEO para interpretar Traicionera, momento que estremeció al público mexicano.

La intérprete de No soy una señora avanzó con LHEO, quienes se mostraron más que entusiasmados en esta primera noche de batallas.

Una Batalla fuera de lo común se apoderó del escenario de La Voz.

Jesús Navarro se puso en serios problemas tras enfrentar a dos grandes voces en su equipo. Rosy y Arturo se enfrentaron en un conmovedor duelo al ritmo de When we were young, donde ambos unieron sus voces de una manera original y única.

El vocalista de Reik decidió continuar con el carisma y talento de Rosy, pero María José robó al participante Arturo.

Miguel Bosé no pudo resistir la tentación de enfrentar las voces Sumiko y Carmen, quienes tienen capacidades vocales espectaculares.

Ambas llenaron de alegría y dulzura el escenario con la canción Rise up. Los cuatro coaches se pusieron de pie ante esta inolvidable batalla. El intperprete de Morena Mía se quedó con Carmen, pero Jesús Navarro robó a Sumiko.

Por primera vez, Miguel Bosé y Jesús Navarro subieron juntos al escenario para cantar Si tu no vuelves. Nuestros queridos coaches regalaron el momentos más dulce y magico de La Voz 2021.

Edith Márquez preparó una batalla fenomenal entre Carolina y Alejandra, mujeres que aprendieron con atención todas las lecciones de su coach. Ambas cantaron Cosas del amor, pero Edith Márquez se quedó con Carolina y cerró la primera noche de batallas.

