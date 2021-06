La Voz: La noche de audiciones nos dejó atónitos con tanto talento.

Las audiciones de La Voz 2021 dejaron ver el espectacular talento de todos los aspirantes a un lugar en la competencia. Nuestros queridos coaches María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro quedaron rendidos ante las potentes voces de esta noche.

Emma Escalante abrió la noche con un fenomenal tributo Jenni Rivera con el tema Inolvidable. La sonorense conquistó a todos nuestros coaches, pero finalmente se unió al Team Miguel Bosé.

Al ritmo del Regional Mexicano, Emma conquistó el escenario.

María Antonieta Uribe conquistó a Edith Márquez con la canción Como Olvidar. La concursante se comprometió a mejorar su vibrato para pasar a la siguiente ronda del reality show.

Yoselin Marisol dio una espectacular presentación cantando el tema Con los años que me quedan. La participante puso a pelear a Edith Márquez y Jesús Navarro, pero finalmente se unió a las filas del Team Jesús Navarro.

Dayma Diamante, de 50 años, llegó desde Cancún para imprimir pasión y alegría en el escenario de La Voz 2021. Tras interpretar la canción Bonito y Sabroso, la participante se incorporó al equipo de la Josa.

Bonita y sabrosa interpretación se apoderó del escenario de La Voz.

Arody Meraz puso en alto a su natal Veracruz con Mi historia entre tus dedos. El caballero, de 29 años, no dudó ni un solo momento para integrarse al deseado equipo de Miguel Bosé.

El poder femenino también se hizo presente de la mano de Las Holydays, trío de mujeres que nos inspiró con No debes jugar. Las regiomontanas decidieron unirse a la experiencia y sentido del humor de María José.

Una agrupación que cambió el rumbo de La Voz.

Jaime Aziel, de 22 años, enamoró a tres de nuestros coaches con la armonía de su voz. El joven interpretó Solamente Tú en un momento que puso a soñar a todo México. Finalmente, se unió al Team Miguel Bosé para seguir mejorando sus próximas presentaciones.

Estos participantes hicieron vibrar a México con su maravillosa voz

Te puede interesar: La Voz: Mira las épicas audiciones que deslumbraron a todo México.

Jesús Cortés dejó a México impactado con el tema Granada. El cantante de ópera imprimió dramatismo y pasión a su presentación, motivo que orilló a Miguel Bosé y Edith Márquez a girar su silla.

El tapatío enfrentó una difícil decisión, pero decidió unirse a la experiencia y talento del maestro Miguel Bosé.

Charly ‘El Regio’ llenó de música regional mexicana el escenario tras cantar

Me está gustando. El regiomontano hizo girar la silla de nuestra querida Edith Márquez, quien unió al talentoso caballero a sus filas.

Edith Márquez sumó una potente voz del Regional Mexicano a su equipo.

El dueto de Soul FM se unió a las filas de Edith Márquez tras cantar el tema Al final del camino. Nuestra querida coach confesó que conectó con sus armonías y su sonido pop.

Melina, de 25 años, representó a su natal Veracruz con el tema Who’s Loving You. La participante dio una de las mejores presentaciones de la noche, pues impresionó a los cuatro coaches con sus notas altas y movimientos en el escenario.

Tras pensarlo y mencionar su nerviosismo, la veracruzana se inocorporó al equipo de María José.

Ela llegó desde Sonora para cantar Where is the love, haciendo girar las sillas de Jesús Navarro, María José y Edith Márquez. La cantante, de 19 años, tomó la decisión de incorporarse a las filas de María José.

Jonathan Martínez cantó Devuélveme el Corazón en un momento que hizo girar la silla de Edith Márquez. El jovencito obtuvo su pase dorado a La Voz 2021.

Paola Carlín cantó Anyone y logró cautivar a nuestros cuatro coches con su voz. La cantante se unió al Team Jesús Navarro.

Maravillosa voz giró todas las sillas de nuestros coaches.

También te puede interesar: La Voz: Estos participantes se robaron la noche con su audición.