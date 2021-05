La Voz Senior: La noche de knockouts nos dejó helados con talento.

La noche de knockouts en La Voz Senior 2021 dio inició con la presencia de nuestros queridos coaches Belinda, Yahir, Ricardo Montaner y María José, quienes cautivaron a la audiencia con su conocimiento musical.

Chicho Barragán, Arturo Masson y Enrique Avilés representaron con orgullo el Team Belinda. Los participantes llenaron de magia el escenario, pero nuestra querida Beli se quedó con Enrique debido a su gran potencia vocal.

Ricardo Montaner preparó a sus tres participantes para brindar un espectacular knockout en el escenario. Manolo interpretó A mi manera, Máximino Juárez Paloma querida y Any Como tu mujer. Tras pensarlo muy bien, el maestro se quedó con la voz de Manolo.

Nuestros coaches también han hecho un gran trabajo en La Voz Senior 2021

Ricardo Montaner video La Voz Senior

Te puede interesar: La Voz Senior: Brilla Viola Dorantes, hermana de Paquita la del Barrio.

Ellos también enamoraron a todo México con su potente voz

El Team María José regaló uno de los mejores espectáculos de la noche. Y es que, José Becerra enamoró a todo México con Cien años, Hillary Gil cantó Cómo fui a enamorarme de ti y El Toskano enterneció la noche con Tal y cómo eres. Nuestra querida Josa enfrentó una de las decisiones más complicadas, pero finalmente eligió a Hilary.

Jimmy, Paty Carr y Antonio pusieron a pensar a nuestro querido Yahir. Y es que, los tres participantes encendieron el escenario con sus potentes voces e histrionismo en el escenario. Nuestro querido coach eligió a Jimmy para continuar en esta aventura.

Sol de México, Ángel Alonso y Baby Bátiz sorprendieron a México con su participación; sin embargo, la rockera se ganó el corazón de Belinda con el tema You really got me.

Montaner presentó a Francisco Navarro con la canción Perfume de gardenias, Rossy Guizar con Te fallé y Rosa Velia Aguilar también enamoró con sus notas altas. Tras meditarlo un poco, el maestro se quedó con Rossy como parte de su estrategia en La Voz Senior 2021.

También te puede interesar: La Voz Kids: Los memes nos hicieron reír en la Gran Final.