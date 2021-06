La Voz Senior: Omar Alexander se convirtió en el absoluto ganador y los memes no faltaron.

La gran final de La Voz Senior 2021 comenzó con el entusiasmo y alegría de nuestros queridos coaches. Belinda, María José, Ricardo Montaner y Yahir prepararon a sus concursantes para regalar un concierto de primer nivel.

Llegó el momento de tomar decisiones en La Voz Senior.

La noche comenzó con el equipo Belinda, quien estuvo representado por Enrique Avilés. El participante deleitó al público mexicano con El Cantante, esperando ansioso la crítica de los coaches.

Siguió el turno de La Istmeña, quien se llevó las mejores enseñanzas del guapísimo Yahir. La oaxaqueña se lució en el escenario con el tema La Media Vuelta.

Nuestro talentoso Yahir subió al escenario para cantar La Locura, en un momento que conmovió a millones de mexicanos.

Rossy Rodríguez cantó Acaríciame y como era de esperarse, dejó con la boca abierta a nuestros queridos coaches. María José también se quedó sorprendida con el histrionismo de la talentosa participante.

Omar Alexander subió al escenario para enorgullecer a Ricardo Montaner. El concursante, de 66 años, interpretó el tema Porque yo te amo, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de su coach.

Belinda también se lució en la Gran Final de La Voz Senior 2021

El momento más sensual de la noche corrió a cargo de nuestra bellísima Belinda, quien brilló con el tema En La Obscuridad. Nuestra hermosa coach abrió el baúl de los recuerdos para cantar uno de sus más grandes éxitos.

Por si fuera poco, Ricardo Montaner también cantó Déjame Llorar, canción que dedicó a todo el pueblo mexicano.

Manolo, del Team Montaner, impresionó a millones de televidentes con un tema en inglés. Todos nuestros coaches se pusieron de pie ante su inspiradora participación.

Hilda Gil dejó a todos impactados con su interpretación de Acá Entre Nos. La participante dejó sonriendo de felicidad a su coach María José.

Mr. Clayton, del equipo Yahir, puso sentimentalismo a la noche con el tema You are so beautiful. Nuestros coaches se conmovieron hasta las lágrimas con su presentación.

Baby Bátiz llenó de glamour y rock La Voz Senior 2021 con el tema Venus. La integrante del Team Belinda dio una espectacular presentación con pasos épicos, mismos que dieron de qué hablar entre el público mexicano.

Nuestra bellísima Josa cantó No Soy Una Señora, tema que fue aplaudido por millones de fanáticos de La Voz Senior 2021.

La decisión más difícil de la noche llegó, pues los coaches eligieron a sus finalistas. Ricardo Montaner continuó con Omar Alexander, Belinda con Baby Bátiz, María José con Rossy Rodríguez y Yahir con Mr. Clayton.

Finalmente, Omar Alexander, Baby Bátiz, Rossy Rodríguez y Mr. Clayton subieron al escenario para cantar el mismo tema de su audición.

Todos los finalistas imprimieron el corazón en la Gran Final de La Voz Senior 2021; sin embargo, el publico votó por Omar Alexander.

El equipo de Ricardo Montaner triunfó esta noche, pues Omar Alexander regaló presentaciones de primer nivel a lo largo de la contienda de La Voz Senior 2021.

