La Voz Senior: Conoce a los participantes que pasaron a la Gran Final.

La semifinal de La Voz Senior 2021 inició con los nervios a flor de piel, pues nuestros queridos coaches eligieron a sus dos mejores concursantes para batirse en la Gran Final. Belinda, María José, Yahir y Ricardo Montaner disfrutaron cada presentación por parte de las voces más experimentadas de México.

Nuestros coaches eligieron a los mejores concursantes de La Voz Senior 2021

Los coaches tomaron una difícil decisión al elegir a sus finalistas.

Equipo Ricardo Montaner

Juan Manuel, del equipo Ricardo Montaner, fue el primero en subir al escenario para cantar Wake Me Up Before You Go-Go. Además, nuestro querido coach realizó un gran trabajo, pues Rossy Guizar también conquistó a todos con Lo Que Son Las Cosas.

El maestro Montaner dio sus mejores consejos a Omar Alexander, quien se lució en el escenario con el tema Mentira.

Manolo cautivó con su potente voz; sin embargo, los nervios jugaron en su contra tras olvidar parte de la canción. Pese a todo, el cantante se colocó como uno de los predilectos del Team Montaner.

Los finalistas del equipo Ricardo Monaner fueron Omar Alexander y Manolo.

Equipo María José

Por su parte, Lucero Campos cantó Hoy Tengo Ganas De Ti, mientras representó con orgullo al Team María José. La participante dio una interpretación que conquistó México en un instante.

El equipo de nuestra querida Josa llegó con toda la actitud, pues Armando Valdéz tambien cantó Tu Voz en un momento que flechó a los televidentes.

Hilda Gil se dijo nerviosa antes de subir al escenario de La Voz Senior 2021; sin embargo, deslumbró a todos con el tema No Volveré.

Rossy Rodríguez nos puso la piel chinita con su interpretación de Castillos. Su histrionismo en el escenario y notas altas, la convirtieron en una de las concursantes favoritas de la noche.

Los finalistas del equipo María José fueron Hilda Gil y Rossy Rodríguez.

Equipo Yahir

Los integrantes del Team Yahir no se quedaron atrás, ya que Jimmy conquistó a millones de televidentes con su potente voz. Por su parte, La Istmeña hizo suspirar a miles de personas con el tema Mi Eterno Amor Secreto

Mr. Clayton dejó a todos nuestros coaches con la boca abierta, ya que cantó Yesterday con un estilo impecable y casi perfecto.

Freddy Persa también representó con orgullo al equipo de Yahir, pues realizó un impresionante falsete que dejó a todos al borde de las lágrimas.

Los finalistas del equipo Yahir fueron La Istmeña y Mr. Clayton.

Equipo Belinda

Nuestra querida Belinda dejó claro que su equipo es de los más poderosos. Y es que, Raul Álvarez brilló en el escenario con la canción Tus Ojos y Enrique Avilés con el éxito Y Volveré.

Por su parte, Viola Dorantes cantó Luces de Nueva York, mientras que Baby Bátiz dominó el escenario con Piece Of My Heart.

Los finalistas del equipo Belinda fueron Enrique Avilés y Baby Bátiz.

