La Voz: Los coaches completaron sus equipos en la última noche de audiciones.

El talento y carisma de los participantes se hizo presente en la última noche de audiciones de La Voz 2021. María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Miguel Bosé utilizaron sus mejores estrategias para completar sus equipos en este episodio.

La noche dio inicio con el talentoso dueto de Las Karrum, quienes llegaron desde Coahuila para imprimir poder y energía con el tema Cuando un hombre te enamora.

Ambas fueron reclutadas por Jesús Navarro, quien se dijo feliz por casi completar a su equipo.

Este dúo tiene una química impresionante en el escenario.

Diego Castro, de 19 años, se convirtió en uno de los jóvenes más sorprendentes de esta noche de audiciones. El sinaloense enamoró a todos con el tema Cristina y finalmente se unió a las filas de la Josa.

Lenny Serrano llegó desde Durango para cantar Enamorada y herida, convirtiéndose en una de las presentaciones más apasionantes de la noche. La concursante mexicana se unió al Team Edith Márquez sin pensarlo tanto.

El momento más rockero de la noche corrió a cargo de Viridiana Siqueiros, quien conquistó a México con la canción Don´t let me down. La sonorense, de 29 años, se unió al equipo de Jesús Navarro tras regalar una audición muy completa.

Esta interpretación dejó sin palabras a todos nuestros coaches.

Edith Márquez corrió con la mejor de las suertes esta noche, pues unió a sus filas el talento de Alex Migliolo. El tamaulipeco, de 31 años, dejó el corazón en el escenario con el tema Solo tú.

Rick Loera, de 33 años, se dijo orgulloso de su natal Ciudad de México para después interpretar Your love. El concursante cautivó los oídos de Miguel Bosé, quien integró grandes voces a su equipo.

Edith Márquez subió al escenario de La Voz 2021 para dar una cátedra de estilo y canto. Nuestra bellísima coach interpretó ¿Quieres ser mi amante? en un momento que hizo vibrar a todo México.

Yazmín de los Reyes puso en alto sus raíces sonorenses tras interpretar Si yo fuera un chico. La mexicana, de 21 años, se unió al alegre y jovial equipo de María José.

Shankara, de 27 años, llegó desde Guanajuato para girar las sillas de nuestros coaches. La concursante interpretó I put a spell on you y posteriormente se unió al Team Miguel Bosé.

Todos nuestros coaches están de pie con la interpretación de Shankara.

Conoce a los últimos participantes que se incorporaron a La Voz 2021

María de Souza se convirtió en otra de las revelaciones de la noche, pues cantó Like a prayer en un momento que inundó de glamour el escenario de La Voz 2021. La capitalina, de 57 años, eligió el equipo de Jesús Navarro.

Jorge Mascareño nos regaló un romántico momento tras interpretar Me cambiaste la vida. El sinaloense, de 26 años, fue reclutado por el exigente y experimentado Miguel Bosé.

Diego Bazán llegó desde Baja California para dejar el corazón frente a nuestros queridos coaches. El mexicano interpreta Abrázame en un momento que hizo girar la silla de los cuatro coaches, pero él eligió a Edith Márquez.

Diego logró girar todas las sillas de nuestros coaches.

Faa Espinosa llenó de música ranchera la última noche de audiciones, pues cantó No me queda más en un momento que cautivó a Miguel Bosé. La sonorense, de 30 años, se unió al equipo de nuestro querido coach español.

Desirée Hermed, de 20 años, cautivó a María José y Jesús Navarro con la canción Déjame Volver contigo. Ambos coaches vivieron una divertida batalla por la participante, pero ella eligió el Team Jesús Navarro.

Brianda, 30 años, cautivó a los televidentes con el tema Virtual insanity. Edith Márquez bloqueó a María José en un momento que hizo reír a millones de fanáticos de La Voz 2021.

Tras pensarlo mucho, la tamaulipeca se incorporó al equipo de Edith Márquez.

Ale Soto, de 24 años, se convirtió en una de las aspirantes favoritas de la noche, pues hizo girar la silla de todos nuestros coaches. Jesús Navarro fue bloqueado por el intérprete de Morena Mía, además la tapatia se unió a las filas de María José.

Eden y Brandon se convirtieron en el dueto estrella de la noche, cautivando a los coaches y a los televidentes. Ambos platicaron un momento para después unirse al Team Edith Márquez.

Estas voces sorprendieron a todos nuestros coaches en el escenario.

Melina Islas interpretó Blue Bayou, generando grandes sonrisas en Miguel Bosé y Jesús Navarro. La sonorense, de 28 años, se dijo nerviosa por su actuación, pero finalmente se unió al Team Miguel Bosé.

Johanna cerró la noche con un tema de Jenni Rivera, dejando a Jesús Navarro impactado con su estilo. El integrante de Reik cerró su equipo con la poderosa voz de la toluqueña.

