VIDEO: Warrior revela el sexo del bebé que espera junto a su novia Gisela.

Survivor México llegó a su fin y Julián Huergo se convirtió en su gran vencedor; sin embargo, el reality de supervivencia trajo torta bajo el brazo, pues en plenas grabaciones nuestro querido Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, reveló que próximamente se convertiría en padre junto a su pareja Gisela Muñoz.

Gisela Muñoz acompañó al ‘Warrior’ a lo largo de esta gran aventura llamada Survivor México donde hizo tremenda revelación. “¿Quieren saber qué hay aquí debajo?, ¿Será Halcón, será Jaguar, será Lobo? ¡Estamos muy felices de poder compartirles que a República Dominicana llegamos dos y regresaremos a México siendo tres! Lula, Don Peps y Yuyú, felicidades abuelitos en su día. Survivor siempre nos sorprende, queda clarísimo”, escribió en una fotografía donde aparece junto a Gisela.

En la imagen Gisela sostiene una prueba de embarazo, mientras él sostiene la imagen de un ultrasonido. Posteriormente, declaró a Venga La Alegría que era muy prematuro saber los pormenores de la llegada de su bebé, no obstante, se le vino a la mente que podría llevar el nombre de alguno de los sobrevivientes de Survivor México.

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¿Cuál se el sexo del bebé del Warrior y Gisela? ‘El Warrior’ estuvo como invitado especial en nuestro programa Al Extremo, donde sacó a relucir sus mejores pasos de baile, dejando claro que lo suyo es ser narrador y comentarista, pero lo mejor estaba por llegar pues adelantó que revelaría el sexo de su bebé.

En el foro también estuvo presente Gisela, quien lo acompaña en todas sus aventuras a pesar de ser una gran repostera y sobre todo una excelente empresaria. La feliz pareja se dijo feliz y contenta por la próxima llegada de su pequeño.

Gisela reveló que el ‘Warrior’ piensa que su bebé es su único regalo y ya no le quiere regalar nada de cumpleaños ni de navidad, pero el conductor terminó metiendo la pata cuando dijo que un bebé ya incluye el anillo, por lo que Muñoz mostró su mano y para sorpresa de todos no había sortija.

Como en el box, Gisela y ‘Warrior’ tomaron de la mano a nuestros queridos conductores que portaban una playar azul y una camisa rosa. Al final, la mano que terminó arriba fue la del bando azul revelando que será niño, pero hasta ahora no tienen definido el nombre del pequeño.